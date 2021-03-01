"Проект": суды арестовывают участников митингов в 6 раз чаще

В России количество судебных арестов для участников митингов увеличилось в шесть раз. Об этом сообщают авторы исследования издания "Проект".
Журналисты проанализировали судебные решения по делам участников митингов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По подсчётам авторов исследования, под арестом оказался каждый третий задержанный на массовых акциях - это 33% из почти четырех тысяч дел. Для сравнения приводится статистика арестов за участие митингах в 2019 году. Тогда такое наказание назначали 5% задержанных, а большинство протестующих получали административный штраф.
По данным "Проекта", судьи перестали смягчать наказание для женщин - их не менее 15% в общем количестве арестованных. Ранее доля женщин среди арестованных не превышала 5%. При этом судьи стали в пять раз чаще возвращать дела в полицию - 6,5% случаев. Ранее этот показатель не превышал 1,4%.
По подсчетам журналистов, с начала 2021 года участники митингов провели в спецприемниках в общей сложности не менее 18 лет, а сумма их штрафов превысила 6 миллионов рублей.
- Акции протеста в поддержку задержанного после возвращения в Россию и отправленного в колонию Алексея Навального прошли 23, 31 января, 2 и 14 февраля во многих городах России. После них были задержаны более 10 тысяч человек. Многим из них назначили административные аресты и штрафы. Заведены не менее 90 уголовных дел, несколько участников акций уволены с работы.
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