"Проект": суды арестовывают участников митингов в 6 раз чаще

В России количество судебных арестов для участников митингов увеличилось в шесть раз. Об этом сообщают авторы исследования издания "Проект".

Журналисты проанализировали судебные решения по делам участников митингов в поддержку оппозиционного политика Алексея Навального. По подсчётам авторов исследования, под арестом оказался каждый третий задержанный на массовых акциях - это 33% из почти четырех тысяч дел. Для сравнения приводится статистика арестов за участие митингах в 2019 году. Тогда такое наказание назначали 5% задержанных, а большинство протестующих получали административный штраф.

По данным "Проекта", судьи перестали смягчать наказание для женщин - их не менее 15% в общем количестве арестованных. Ранее доля женщин среди арестованных не превышала 5%. При этом судьи стали в пять раз чаще возвращать дела в полицию - 6,5% случаев. Ранее этот показатель не превышал 1,4%.

По подсчетам журналистов, с начала 2021 года участники митингов провели в спецприемниках в общей сложности не менее 18 лет, а сумма их штрафов превысила 6 миллионов рублей.