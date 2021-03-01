"Спутник" не стал победой Путина

Российская вакцина “Спутник V” была зарегистрирована еще до начала основных клинических испытаний. Поспешность, с которой это было сделано и само название “Спутник” намекают на то, что российские власти стремились закрепить за собой приоритет. Однако, эта весьма условная победа в гонке вакцин не принесла ожидаемых плодов. К российской разработке относятся настороженно и в мире и в самой России. По данным сегодняшнего опроса "Левада-центра" (российские власти принудительно внесли "Левада-центр" в список "иностранных агентов", "Левада-центр" не согласился с этим решением) "Спутником" готовы привиться менее трети россиян.

Почему Спутник не помог Путину улучшить имидж, и насколько люди в принципе готовы вакцинироваться от COVID-19 сегодня обсудят социолог Алексей Левинсон, биолог Илья Ясный, политолог Константин Эггерт и журналист Иржи Юст. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.