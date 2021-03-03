Кремль получил "санкции Навального"

Администрация Джо Байдена наложила санкции на высших чиновников России за отравление Навального. Названы те, кто несет ответственность за отравление Алексея Навального и метод отравления: нервно-паралитический военный газ, сделанный в России.

В списке первый зам администрации президента Сергей Кириенко, директор ФСБ Александр Бортников, глава ФСИН Александр Калашников, генпрокурор Игорь Краснов, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, начальник управления АП по внутренней политике Андрей Ярин. Первые четверо попали и в санкционный список Евросоюза.

Активы этих лиц будут заморожены, гражданам США запрещено вести с ними дела. США отказывают Москве в предоставлении «кредитов, кредитных гарантий или иной финансовой помощи», в том числе и по линии американского Экспортно-импортного банка.

США прекращают оказывать Москве помощь в соответствии с законом об иностранной помощи 1961 года, "за исключением срочной гуманитарной помощи", также прекращают продажи и экспорт в Россию "любого рода оборонных изделий", предоставление лицензий и разрешений на экспорт вооружений, программы США по иностранному военному финансированию с участием России.

Каково влияние санкции США и Евросоюза на российскую политику? Что будет делать оппозиция, пока Алексей Навальный находится в тюрьме?

Обсуждают политики Дмитрий Гудков и Иван Жданов, политический обозреватель Юрий Федоров.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир 3 марта в 19:05