Трамп заявил, что не уйдёт из политики и не исключил участия в выборах

Дональд Трамп заявил, что не уйдёт из политики. В воскресенье, 28 февраля, бывший президент США выступил на Конференции консервативных кругов во Флориде. Это было первое появление Трампа на публике после того, как он покинул Белый дом.
Экс-президент заявил, что не будет создавать свою политическую партию и призвал к реформе системы голосования в Соединённых Штатах. По мнению Трампа, это позволит избирателям быть уверенными в честности выборов. Как отмечает CNN, бывший президент раскритиковал Верховный суд, который не стал оспаривать результаты выборов, победителем которых стал демократ Джо Байден.
Трамп не исключил, что будет участвовать в президентской кампании 2024 года и в очередной раз подчеркнул, что проиграл выборы из-за фальсификации результатов голосования. Он также раскритиковал администрацию президента Байдена за изменение иммиграционной политики США.
Конференция консервативных кругов, как правило, собирает представителей Республиканской партии и их сторонников.
- После штурма здания Капитолия 6 января радикально настроенными сторонниками Трампа, экс-президента США обвинили в подстрекательстве к мятежу во время митинга в Вашингтоне. После выступления некоторые собравшиеся отправились в Капитолий, чтобы помешать Сенату утвердить результаты выборов. После штурма демократы в Палате представителей запустили процедуру импичмента Трампа, но Сенат его оправдал.
- Конгресс США заявил создаст независимую комиссию по расследованию штурма Капитолия. Комиссия должна расследовать, а затем сообщить о фактах и возможных причинах, связанных с "внутренним террористическим актом" и "вмешательством в процесс мирной передачи власти в стране".
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