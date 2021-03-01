Трамп заявил, что не уйдёт из политики и не исключил участия в выборах

Дональд Трамп заявил, что не уйдёт из политики. В воскресенье, 28 февраля, бывший президент США выступил на Конференции консервативных кругов во Флориде. Это было первое появление Трампа на публике после того, как он покинул Белый дом.

Экс-президент заявил, что не будет создавать свою политическую партию и призвал к реформе системы голосования в Соединённых Штатах. По мнению Трампа, это позволит избирателям быть уверенными в честности выборов. Как отмечает CNN, бывший президент раскритиковал Верховный суд, который не стал оспаривать результаты выборов, победителем которых стал демократ Джо Байден.

Трамп не исключил, что будет участвовать в президентской кампании 2024 года и в очередной раз подчеркнул, что проиграл выборы из-за фальсификации результатов голосования. Он также раскритиковал администрацию президента Байдена за изменение иммиграционной политики США.

Конференция консервативных кругов, как правило, собирает представителей Республиканской партии и их сторонников.