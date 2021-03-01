Дарья Апахончич подала в суд на Минюст из-за признания "иноагентом"

Художница-акционистка и фемактивистка Дарья Апахончич, которую российские власти в декабре 2020 года внесли в список "СМИ - иностранных агентов", обратилась из-за этого в суд. Она подала иск к Министерству юстиции России с требованием признать незаконным его решение. Об этом сообщил глава правозащитной группы "Агора" Павел Чиков.

Апахончич считает решение минюста дискриминацией и вмешательством в право на свободу выражения мнения, а включение её в список "иноагентов" - политически мотивированным. Активистка отмечает, что никогда не получала деньги или имущество от иностранных источников для создания или распространения материалов в качестве СМИ-"иноагента".

Министерство юстиции России 28 декабря включило пять человек в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента. СМИ – "иностранными агентами" ведомство признало правозащитника Льва Пономарёва, гражданскую активистку Дарью Апахончич, главного редактора "Псковской губернии" Дениса Камалягина и сотрудничающих с Радио Свобода журналистов Людмилу Савицкую и Сергея Маркелова. Минюст не разъяснил, на каких основаниях включил в реестр именно этих людей.

Трое российских граждан, которых Минюст в конце декабря внес в реестр "СМИ-иноагентов", в том числе и Апахончич, ранее зарегистрировали ООО "Как бы иноагент" - пишут "Открытые медиа". Об этом сообщил Денис Камалягин, один из соучредителей. По закону, "СМИ-иноагенты" обязаны создать ООО. При этом Камалягин подчеркнул, что, по его данным, все включённые в реестр граждане будут обжаловать решение Минюста.