Лидер демократических сил Мьянмы предстала перед судом путчистов

Лидер гражданских политических сил Мьянмы Аун Сан Су Чжи предстала перед судом по нескольким обвинениям, выдвинутым против неё военной хунтой. На первом заседании Су Чжи присутствовала по видеосвязи. Впервые со дня ареста к ней были допущены адвокаты.

Как сообщает Би-би-си, изначально её обвинили в нелегальном ввозе в страну и хранении нескольких раций. В понедельник ей предъявили обвинение в нарушении санитарных норм во время выборной кампании.

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