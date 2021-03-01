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Лидер демократических сил Мьянмы предстала перед судом путчистов

Одна из многих манифестаций в Мьянме в защиту Аун Сан Су Чжи, февраль 2021

Лидер гражданских политических сил Мьянмы Аун Сан Су Чжи предстала перед судом по нескольким обвинениям, выдвинутым против неё военной хунтой. На первом заседании Су Чжи присутствовала по видеосвязи. Впервые со дня ареста к ней были допущены адвокаты.

Как сообщает Би-би-си, изначально её обвинили в нелегальном ввозе в страну и хранении нескольких раций. В понедельник ей предъявили обвинение в нарушении санитарных норм во время выборной кампании.

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