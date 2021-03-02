После почти года жизни в условиях эпидемии россияне относятся к риску заболеть довольно беспечно. Об этом говорят данные одного из последних опросов "Левада-центра": 56% не боятся заразиться, только 30% готовы прививаться, почти две трети считают, что вирус был создан искусственно (в формулировке левадовцев - как "биологическое оружие").

Александра Архипова:

Если у Екатерины Шульман есть воображаемая печать "Ничего этого не будет!", то моя воображаемая печать содержит текст "А Я ЖЕ ГОВОРИЛА!"

Александр Луфер:

«Левада‑центр» докладывает: 64% россиян считают, что коронавирус был создан искусственно как биологическое оружие.

При этом 56% россиян заверили, что в общем не боятся заразиться коронавирусом.

Но, одновременно, 62% сказали, что не готовы прививаться...

То есть кто-то сделал биологическое оружие, но они не боятся пострадать от него, потому что не собираются защищаться от этого оружия.

И ведь так у них во всём(:

Олег Городецкий:

62% населения России не хотят вакцинироваться от ковида. 62%!!! Почти две трети!!!

И вот что я хочу сказать!

Если ты не привит и не планируешь это сделать в ближайшее время, я не буду тратить свои силы и свое свободное время на твое лечение!!! На работе - да, но там я, к счастью, занимаюсь лечением других болезней.

А если ты антипрививочник, то пусть тебя лечат неучи, которые назначают азитромицин и арбидол. Или сдохни! Потому что отрицанием вакцинации ты убиваешь окружающих и тратишь в том числе мои силы - из-за тебя система здравоохранения перегружена в разы!

Еще раз: если ты не хочешь прививаться, не смей обращаться ко мне, когда

заболеешь!

Dixi!

Андрей Захаров:

Когда паранойя — часть коллективного бессознательного

Дмитрий Трещанин:

Чехия: национальная катастрофа, 200к привитых на 10 млн населения, жесточайший локдаун, правительство на грани отставки, тк не организовали вакцинацию

Россия: да, у нас есть прививка, но сами мы колоться не будем потому что Биллгейтс и ящерики

Сергей Алексашенко:

Интересно, сколько из них уверены, что Земля плоская?

Татьяна Фельгенгауэр:

А это те же 64%, которые голосуют за Путина?

Сергей Смирнов:

В опросе Левады есть очень четкий и понятный ответ: почему Путин не делает прививку от коронавируса.

Потому что 60% населения не хочет делать прививку. Потому что 64% считает ковид биологическим оружием. То есть, вероятно, мы еще как минимум пару лет с ковидом. С ограничениями и всем прочим.

Александр Плющев:

64% россиян полагают, что коронавирус был создан искусственно и является новой формой биологического оружия. Кстати, уверен, что и Путин так считает. Судя по тому, что государство вообще никак не использует мощь всей своей пропагандистской машины для просвещения хотя бы в вопросе вакцинирования. Все, что они делают - разоблачают "либералов, побежавших прививаться "Спутником". Немудрено, что после этого у них две трети населения не хотят прививаться "Спутником".

И, видимо, власти это беспокоит мало. Типа, ну помрут и помрут, меньше пенсий платить.

Вообще, интересные результаты опроса, посмотрите. Они, кстати, подтверждают официальную цифру по числу вакцинированных - 4% от населения. Это позорно мало, учитывая, что Россия начала вакцинирование первой, да еще и вакциной собственного производства. В ряде стран ЕС, начавших позже, с большими проволочками и вообще провально, сейчас процент вакцинированных в разы выше. Если Россия будет прививаться такими темпами, то для того, чтобы вакцинировать хотя бы половину населения потребуется 2.5 года. Впрочем, судя по опросу, для достижения этого показателя, часть людей придется заставлять. Не говоря уж о том, что 2.5 года - срок, после которого точно нужно будет вакцинировать и тех, кто сделал прививку сейчас.

Алексей Ковалёв:

Россияне, не будьте как трясущийся от страха дед в бункере, который начитался конспирологической [ерунды] про боевой вирус и чипирование. Идите прививаться Спутником, нормально всё с вами будет.

Дмитрий Гудков:

Опрос выявил ещё один негативный тренд: почти 2/3 россиян категорически против вакцинирования. А это значит, что свой коллективный иммунитет Россия будет зарабатывать, во-первых, долго (4-5 лет), во-вторых, ценой сотен тысяч жизней.

Это цена постоянного государственного вранья по любому поводу – от голосования на пеньках за традиционные ценности, а на самом деле за вечного Путина, до повышения пенсионного возраста, который обещали сохранить. Это маркер тотального недоверия общества к власти. И когда, наконец, российские ученые и медики сделали что-то приличное, то в это верится с трудом.

Я и сам сначала скептически относился к вакцине Спутник V, пока не перелопатил всю аналитику, не изучил отзывы в международных профессиональных журналах и результаты больших данных. Но это могут сделать единицы.

Выводы простые. Весь цивилизованный мир скоро выйдет из кризиса. Экономики западных стран начнут быстро восстанавливаться, а их граждане спокойно перемещаться по миру. Россия будет подвергать жизни людей риску и продолжать деградировать, пребывая в изоляции.

Это все, разумеется, не распространится на обладателей синих (дипломатических) паспортов. Всем остальным Соловьев расскажет про невиданные успехи отечественной вакцины за рубежом и очередные козни Запада, из-за которого мы так живем.

Леонид Волков:

В Европе общество негодует, политики извиняются, политический кризис почти в каждой стране: очень медленно идет кампания по вакцинации, всего 5-6% граждан привито по разным странам; сейчас, правда, европейские страны договорились о радикальном увеличении темпов закупки вакцин, и прогнозируют к концу второго квартала все же выйти на требуемую для победы над эпидемией отметку в 70% вакцинированных — но все, равно, это очень медленно. Особенно на фоне Израиля, который до этой отметки уже дошел; на фоне США и Великобритании, которые опережают страны Евросоюза по темпам вакцинации в несколько раз.

Но даже на фоне Европы, ситуация в России выглядит катастрофически. После того, как Россия

— первой зарегистрировала вакцину,

— первой начала вакцинацию,

— первой начала "массовую" вакцинацию

... в России сейчас заветные уколы получили менее 3% граждан, это вдвое-втрое медленнее, чем в странах Евросоюза, где ужас-ужас-ужас и все провалено. Темпы вакцинации, при этом, не растут; нынешними темпами до отметки в 70% вакцинированных идти 5-6 лет.

Сегодняшний опрос "Левады" наглядно объясняет, в чем причина. При нынешнем катастрофически низком уровне доверия общества к власти, при ужасной кампании по продвижению Спутника-V, общество однозначно отреагировало в духе "раз это спускают сверху — значит, это что-то очень плохое". Что-то через запятую с обязательным участием в "голосовании по поправкам" или "с флеш-мобами за Путина". То, что две трети граждан вообще не собираются вакцинироваться — это, конечно, целиком и полностью вина Кремля. Это цена бесконечного путинского вранья — от лживой кампании "Россия справилась лучше всех" весной прошлого года, до глобального замалчивания масштабов эпидемии и рекордной, в масштабах всей планеты, избыточной смертности. Кое-что путинским пропагандистам в кои-то веки удалось: они действительно смогли сделать Россию ("самую читающую и образованную страну в мире...") страной победившего дремучего антивакцинаторства. Цена, которую за это придется заплатить — еще многие сотни тысяч человеческих жизней.

Но самое поразительное, что при всем при этом Путин продолжает использовать Спутник-V как инструмент международной политики и пиара. То в Аргентину летит самолет со спасительными дозами, то в Сербию, то в Венгрию. Сейчас вот, вроде, Чехия собралась закупать. То есть реально везут вакцину из страны, где привито вдвое меньше жителей, в страну, где привито вдвое больше! Абсурд.

Есть вопросы и к самому вопросу (простите за невольный каламбур)

Пётр Фаворов:

Все хихикают, какие дебилы население, а настоящие дебилы - это, оказывается, сотрудники Левады, которые не понимают, что искусственное происхождение и биологическое оружие - это два разных ответа.

Злая проверочная:

На выбор респондентам предлагали такие варианты ответа: "Вирус был создан искусственно и является новой формой биологического оружия" и "Вирус возник естественным путем, без вмешательства человека". Плюс "Затрудняюсь ответить".

В первом варианте фактически заложены на самом деле два вопроса: создан искусственно и является новой формой биологического оружия. Человеку, верящему, например, в утечку из исследовательской лаборатории, ничего не остается, как подписаться под формулировкой именно о "биологическом оружии". Ошибка по меркам современной социологии довольно детская, но зато на выходе - заголовки о том, что две трети россиян - параноидальные конспирологи.

Алексей Шабуров:

В сегодняшнем опросе про ковид все прочитали, что 64% россиян верят в искусственное происхождение коронавируса.

Я не вижу в этом ничего ужасного - ведь никакой официальной и убедительной версии о происхождении вируса еще нет. Вот когда появится, тогда и будем клеймить позором конспирологов. А пока неудивительно, что люди строят самые разные версии.

А вот на что мало кто обратил внимание в этом опросе - это что 17% респондентов сказали, что уже переболели ковидом. Это сильно больше, чем официальная статистика.

Олег Пшеничный:

Заинтересована ли путинщина в том, чтобы в России прекращалось состояние пандемии? Суды закрыты, сборища запрещены, гуляй по буфету как хочешь.

С этими темпами россияне вакцинироваться будут 10 лет, так что вывозить вакцину в Латинскую Америку очень выгодно - валютные фонды пополняются, а для населения - план «крепость».

Вирус - союзник Путина.