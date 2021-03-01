"Левада-центр": 56% россиян не боятся заразиться COVID-19

Две трети россиян считают, что новый коронавирус, вызывающий инфекцию COVID-19, создали искусственно как новую форму биологического оружия. Почти четверть респондентов сказали, что вирус возник естественным путем, без участия человека. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного "Левада-центром" в феврале.

Согласно данным социологов, процент россиян, которые не боятся заразиться коронавирусной инфекцией, оказался самым большим за последний год. Так ответили 56 процентов опрошенных. В октябре 2020 года о страхе заразиться COVID-19 говорили 64 процента респондентов.

Кроме этого, снизилось число желающих привиться вакциной "Спутник V". По данным нового исследования, готовы привиться 30 процентов россиян, не готовы – 62 процента, а 4 процента опрошенных уже сделали прививку. В декабре сделать прививку были готовы 38 процентов респондентов, а не готовы – 58 процентов.

Опрос также показал, что молодые люди меньше других возрастных групп хотят прививаться. Среди респондентов, которым от 18 до 24 лет, 75 процентов опрошенных не хотят делать прививку. Среди опрошенных, которым от 55 лет и больше, готовы вакцинироваться 40 процентов опрошенных, а 49 процентов – нет.

В основном, как отмечают социологи, россияне боятся побочных эффектов от прививки. Так ответили 37 процентов респондентов. 23 процента опрошенных отметили необходимость дождаться конца испытаний вакцины, 16 процентов респондентов считают, что в вакцинации нет смысла.

В декабре побочных эффектов боялись меньше – 29 процентов, а окончания испытаний ждали больше – 30 процентов.

Половина участников опроса считает, что ограничения, введенные на фоне распространения коронавируса, снимают своевременно. 22 процента опрошенных утверждают, что это делать рано, а 21 процент считает, что ограничения нужно было отменить раньше.