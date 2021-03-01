"Медиазона" сообщила о возможных соучастниках убийства Немцова

Издание "Медиазона" и общественный антикоррупционный проект Scanner Project установили, как сообщается в их совместном расследовании, возможных соучастников убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.

Опираясь на данные телефонных биллингов, данные об авиаперелётах, а также на анализ записей с камер видеонаблюдения, журналисты установили, что в ту неделю, на которой произошло убийство, уроженцы Чечни, позже осуждённые за преступление, неоднократно созванивались и общались с высокопоставленными чеченскими полицейскими и чиновниками.

Среди них - сотрудник Шелковского РОВД Чечни Асланбек Хатаев, улетевший из Москвы сразу после убийства Немцова, его начальник, командир патрульно-постовой службы Халид Уцимиев, который прилетел в столицу в день убийства, а также два человека из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова - член Совета Федерации Сулейман Геремеев и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов. Кроме того, уроженцы Чечни, осуждённые за убийство Немцова, созванивались с помощником Рамзана Кадырова Вахой Геремеевым, который является родственником Сулеймана Геремеева.

Как отмечается в расследовании "Медиазоны" и Scanner Project, все перечисленные лица либо не были допрошены по делу Немцова, либо опрашивались в Чечне сотрудниками местных правоохранительных органов, которые не задали многих вопросов, интересовавших федеральное следствие.

Отмечается также, что сразу после убийства один из его участников, Руслан Геремеев, и Асланбек Хатаев несколько раз звонили некоему Али Алиеву, уроженцу Дагестана. "Медиазона" установила, что автомобиль, которым пользовался Алиев, был оформлен на Асланбека Исмаилова, главу строительной компании "Нийсо и К", которая до этого принадлежала матери Адама Делимханова. В соцсетях Алиев местом своей работы с 2008-го по 2011-й год указывал Госдуму, депутатом которой был Делимханов.

Наконец "Медиазона" и Scanner Project установили, что в квартире дома по улице Веерная в Москве, где перед убийством Немцова проживали осуждённые за участие в нём, вместе с группой преступников находился Шамхан Тазабаев, ранее служивший командиром чеченского ОМОНа, но не опрошенный даже в качестве свидетеля. А тем же рейсом, на котором участники преступления покинули Москву после его совершения, улетел в Чечню брат Адама Делимханова Ахмат.