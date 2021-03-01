"Медиазона" сообщила о возможных соучастниках убийства Немцова

Издание "Медиазона" и общественный антикоррупционный проект Scanner Project установили, как сообщается в их совместном расследовании, возможных соучастников убийства оппозиционного политика Бориса Немцова.
Опираясь на данные телефонных биллингов, данные об авиаперелётах, а также на анализ записей с камер видеонаблюдения, журналисты установили, что в ту неделю, на которой произошло убийство, уроженцы Чечни, позже осуждённые за преступление, неоднократно созванивались и общались с высокопоставленными чеченскими полицейскими и чиновниками.
Среди них - сотрудник Шелковского РОВД Чечни Асланбек Хатаев, улетевший из Москвы сразу после убийства Немцова, его начальник, командир патрульно-постовой службы Халид Уцимиев, который прилетел в столицу в день убийства, а также два человека из ближайшего окружения главы Чечни Рамзана Кадырова - член Совета Федерации Сулейман Геремеев и член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адам Делимханов. Кроме того, уроженцы Чечни, осуждённые за убийство Немцова, созванивались с помощником Рамзана Кадырова Вахой Геремеевым, который является родственником Сулеймана Геремеева.
Как отмечается в расследовании "Медиазоны" и Scanner Project, все перечисленные лица либо не были допрошены по делу Немцова, либо опрашивались в Чечне сотрудниками местных правоохранительных органов, которые не задали многих вопросов, интересовавших федеральное следствие.
Отмечается также, что сразу после убийства один из его участников, Руслан Геремеев, и Асланбек Хатаев несколько раз звонили некоему Али Алиеву, уроженцу Дагестана. "Медиазона" установила, что автомобиль, которым пользовался Алиев, был оформлен на Асланбека Исмаилова, главу строительной компании "Нийсо и К", которая до этого принадлежала матери Адама Делимханова. В соцсетях Алиев местом своей работы с 2008-го по 2011-й год указывал Госдуму, депутатом которой был Делимханов.
Наконец "Медиазона" и Scanner Project установили, что в квартире дома по улице Веерная в Москве, где перед убийством Немцова проживали осуждённые за участие в нём, вместе с группой преступников находился Шамхан Тазабаев, ранее служивший командиром чеченского ОМОНа, но не опрошенный даже в качестве свидетеля. А тем же рейсом, на котором участники преступления покинули Москву после его совершения, улетел в Чечню брат Адама Делимханова Ахмат.
- Один из лидеров российской оппозиции Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Организаторы и заказчики убийства до сих пор не найдены. Родные и коллеги Немцова считают, что к организации преступления и укрывательству виновных может быть причастно окружение президента России Владимира Путина, а также глава Чечни Рамзан Кадыров.
- В июле 2017 года Московский окружной военный суд признал виновными в исполнении преступления пятерых уроженцев Чечни - Заура Дадаева, братьев Анзора и Шадида Губашевых, Темирлана Эскерханова и Хамзата Бахаева. Они получили сроки лишения свободы от 11 до 20 лет.
- Ещё один подозреваемый в участии в убийстве, Беслан Шаванов, по официальной версии подорвался на собственной гранате при попытке его задержать, а Руслан Мухудинов, названный следствием организатором преступления, объявлен в международный розыск. В 2020-м году, человек, похожий на Мухудинова, попал на фотографию, которую опубликовал представитель семьи Геремеевых. Снимок был сделан в Чечне.
- Руслан и Артур Геремеевы, которых также подозревали в организации убийства, якобы бесследно исчезли. Следствие хотело допросить их, но не смогло, поскольку, по официальной версии, дверь дома по месту их регистрации никто не открыл.
- На пятую годовщину убийства Немцова, 27 февраля 2020 года, Владимир Путин подписал указ о награждении сенатора Сулеймана Геремеева медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.
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