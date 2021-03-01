Националист Владимир Ратников бежал из‑под домашнего ареста

Обвиняемый по делу "Чёрного блока" националист Владимир Ратников (настоянная фамилия - Комарницкий) сбежал из-под домашнего ареста.

В видеообращении, которое Ратников опубликовал на ютьюбе, он объяснил свой поступок невозможностью доказать невиновность в российском суде.

"Мне отказывали в заявлении ходатайств, в ознакомлении с доказательствами, незаконно отстранили моего адвоката, а судья Альберт Тришкин засыпал на заседаниях", - рассказал националист. Отдельно он подчеркнул, что не собирается объявлять о своём местонахождении до вынесения приговора другим обвиняемым по делу "Чёрного блока", но планирует продолжить борьбу.

Ранее 2-й Западный окружной военный суд объявил Ратникова в федеральный розыск. Это произошло после того, как националист, находившийся под домашним арестом, не явился на очередное судебное заседания.

Владимир Ратников был задержан в июне 2018 года в своей квартире в Москве. Его обвинили в нарушении сразу трёх статей антиэкстремистского законодательства как лидера националистической организации "Чёрный блок". Ратникову грозило до десяти лет лишения свободы. Вину он отрицал и связывал уголовное преследование с отказом сотрудничать с центром по противодействию экстремизму МВД России.

В августе 2018 года по делу "Чёрного блока" арестовали ещё двух человек - Дмитрия Макарова и Артёма Воробьёва. Оба также отрицали вину и называли дело сфабрикованным. В разговоре с Радио Свобода близкий к арестованным оппозиционный активист, пожелавший не называть своего имени, сообщил, что Макаров с Ратниковым толком даже не общались.

В декабре прошлого года Макаров так же, как и Ратников, сбежал из-под домашнего ареста и был объявлен в розыск.