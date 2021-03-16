Дороги к свободе. Американский сигнал Зеленскому

Какие могут быть последствия у американского решения о введении санкций против украинского олигарха Игоря Коломойского? Может ли Коломойский обратиться за помощью к Москве? Собеседники Виталия Портникова - депутат Верховной Рады Украины Ярослав Юрчишин и политолог Питер Залмаев.