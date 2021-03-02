Михаилу Горбачёву сегодня исполнилось 90 лет

Первому и единственному президенту СССР Михаилу Горбачёву сегодня исполняется 90 лет.

Ещё будучи генеральным секретарём ЦК КПСС, Горбачёв стал инициатором политики гласности и перестройки, направленной на большую открытость и реформы. Накануне 90-летия, говоря о перестройке, Горбачёв назвал её делом своей жизни. "Главное, чего мы достигли внутри страны, — люди обрели свободу, покончили с тоталитарной системой", — сказал политик.

При Михаиле Горбачеве закончилась холодная война, советские войска были выведены из Афганистана, состоялись первые свободные выборы, произошёл отказ от "руководящей и направляющей" роли компартии, страны Центральной и Восточной Европы отказались от социалистической системы. В 1990 году Михаил Горбачев стал лауреатом Нобелевской премии мира.

В декабре 1991 года, после распада Советского Союза, он ушёл с поста президента СССР.

В сегодняшней России немало тех, кто винит Горбачева в крахе СССР. Бывший советский лидер признает за собой ряд ошибок. По словам Горбачева, начинать заниматься реформированием СССР надо было гораздо раньше.

На Западе отношение к политику в основном положительное. Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер поздравляя Михаила Горбачева с 90-летием, подчеркнул, что немцы всегда будут благодарны Горбачеву за его неоценимый вклад в мирное объединение Германии. При этом Штайнмайер с сожалением напоминает о многочисленных упущенных после падения "железного занавеса" возможностях для создания основанного на сотрудничестве европейского мирного порядка.

Сам Горбачёв ранее оценивал нынешнее противостояние между Западом и Россией как "охлажденную", но все же войну.

В 2017 году Михаил Горбачёв написал в Time, что решения, принятые президентом России Владимиром Путиным вначале второго срока, были "оправданны" и успешно стабилизировали страну, но в долгосрочной перспективе оказались дорогостоящими. Они, в частности аннексия Крыма, привели к ухудшению отношений с западными странами и замедлению экономического роста. Горбачев написал, что при Путине уровень жизни в России снижается, а бедность и коррупция растут. По словам Горбачева, обещания Путина решить эти проблемы пустые, потому что "они не могут быть решены без изменений системы правления".

"Я убежден, что Россия может добиться успеха только через демократию. Россия готова к политической конкуренции, реальной многопартийной системе, справедливым выборам и регулярной ротации правительства. Это должно определять роль и ответственность президента", писал Горбачёв.

Своё 90-летие из-за пандемии Михаил Горбачёв отметит в Zoom, сообщает РИА Новости. По словам Горбачёва, он уже начал получать поздравления — и от лидеров, и от обычных граждан и пообещал обязательно их опубликовать.

Президент России Владимир Путин в своём поздравлении назвал Горбачёва неординарным человеком и выдающимся политическим деятелем, оказавшим существенное влияние на ход истории страны и мира. Поздравительную телеграмму опубликовала пресс-служба Кремля.

А это поздравление от британского премьера Бориса Джонсона.