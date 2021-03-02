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Лицом к событию

Чем Горбачев лучше Ельцина и Путина?

Презентация книги М.Горбачева "Остаюсь оптимистом" в Москве. 2017 г.

2 марта 2021 года величайший советский политик конца ХХ века Михаил Сергеевич Горбачев отмечает своё 90-летие.

Михаил Горбачев стал выдающимся реформатором СССР, страны, которой нет, начав перестройку, объявив гласность и демократизацию, но худшие советские традиции: несвобода и репрессии, - возрождены в современной России Владимиром Путиным.

Путь реформ в России, по замкнутому кругу или по спирали, обсуждают историки: советник президента "Горбачев-Фонда", в прошлом народный депутат СССР Виктор Мироненко и член Политкомитета партии «Яблоко», в прошлом народный депутат России и Госдумы Виктор Шейнис.

Ведет передачу Михаил Соколов.

Прямой эфир программы «Лицом к событию» 3 февраля в 19:05

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