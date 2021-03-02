"Агора": за год заметно выросло давление властей за публикации в сети

В 2020 году в России насильственные действия и задержания в отношении авторов публикаций социально-политического контента в сети, в том числе журналистов, происходили вдвое чаще, чем годом ранее. К такому выводу пришли эксперты проекта "Сетевые свободы" международной правозащитной группы "Агора".

Согласно данным подготовленного правозащитниками доклада "Свобода интернета 2020: вторая волна репрессий", эта цифра выросла с 57 случаев в 2019 году до 103 случаев в 2020 году, пишут "Ведомости".

Под насилием авторы доклада подразумевали прямые нападения, а также угрозы безопасности, порчи имущества, насильственные задержания с целью ограничить распространение информации в интернете. В 48 случаях, утверждают в "Агоре", пострадавшими стали сотрудники СМИ, а нападающими оказывались чаще всего сотрудники правоохранительных органов и представители охранных предприятий.

Случаи применения насилия или угроз в связи с выражением мнения в интернете отмечены как минимум в 21 российском регионе. Абсолютные рекордсмены по насилию — Чечня, Москва и Хабаровский край. В ряде регионов, согласно докладу, насилие носит систематический характер. В качестве примера такого насилия эксперты приводят случай журналиста "Медиазоны" Давида Френкеля, которому полицейский сломал руку на голосовании по поправкам в Конституцию 30 июня. Френкелю назначили административный штраф, сотрудника полиции к ответственности не привлекли.

В целом в 2020 году эксперты "Агоры" зафиксировали 275 532 случая вмешательства в свободу интернета в России. 99 процентов из них связаны с ограничением доступа к сайтам и интернет-сервисам и запретом информации по различным основаниям. При этом, как отмечают авторы доклада, в России сокращается число регионов, где зафиксировано менее трех случаев вмешательства в свободу интернета и ни одного случая насилия или реального лишения свободы. Сейчас в так называемой зелёной зоне остались только Чукотский автономный округ и Тува.

По данным правозащитников, за последний год количество фактов уголовного преследования за активность в сети увеличилось почти на 30 процентов. В 2020 году их было 289, а годом ранее — 200. Так, например, в отношении создателя проекта "Омбудсмен полиции" Владимира Воронцова возбуждено 14 уголовных дел.

Одним из поводов к ужесточению цензуры в интернете в прошлом году стала пандемия коронавируса, отмечают правозащитники. Согласно докладу, 23 процента случаев уголовного преследования были связаны именно с фейками о коронавирусе. В отношении не менее 40 журналистов были возбуждены уголовные дела о распространении фейковых новостей, говорится в докладе "Свобода интернета 2020: вторая волна репрессий" .