"Год науки" в России: ученых оставили без основного гранта

Вечером первого марта тысячи российских ученых получили крайне неожиданное и очень неприятное письмо. Конкурс грантов Российского фонда фундаментальных исследований типа "А" отменен. Заявки на этот конкурс, которые исследователи готовили долгие недели, а некоторые уже успели подать (дедлайном было 31 марта), рассматриваться не будут. Гранты РФФИ оставались основным источником поддержки небольших научных групп.

8 февраля в России официально открылся “Год науки и технологий”. А всего через четыре дня правительство РФ, как следует из разосланного ученым письма, приняло решение отменить конкурс грантов. Гранты типа "А" РФФИ нельзя назвать всего лишь одним из многих инструментов финансирования науки в России. В определенном смысле он основной, а для многих ученых – единственный способ получить деньги на исследования помимо скромной зарплаты в научных институтах, где нередко даже расходные материалы приходится покупать за свой счет. Гранты РФФИ с начала 1990-х годов были своего рода системой капилляров, через которую питалась российская наука.

"В золотые годы РФФИ, это был просто главный конкурс, самый массовый, самый демократический, около 30% заявок поддерживалось. И это был способ оставаться в современной науке для десятков тысяч ученых. Речь идет о массовом слое российских ученых, работающих на современном уровне, для которых это был единственный способ поддержки. Не секрет, что и в университетах, и в академических институтах деньги выделяются в основном на зарплаты, а на исследованиях их практически нет. Не знаю точно процент, но ясно, что это была львиная доля публикаций российских ученых, признанных международными изданиями, поддержанных этими конкурсами. В последние годы процент поддержанных заявок упал до 16-17-ти, и все меньшая доля средств РФФИ выделялась на эти конкурсы, но, тем не менее, до последнего времени это был важнейший источник финансирования исследований в России", – объясняет сопредседатель Общества научных работников, биомеханик Андрей Цатурян.

РФФИ – не единственный фонд для поддержки науки в РФ. Ученые могут получить финансирование через Российский научный фонд (создан в 2013 году) либо конкурс мегагрантов (проходит с 2010 года). Однако, оба этих инструмента создавались для поддержки крупных и дорогостоящих исследований, как правило, в стратегических направлениях, которые определяли власти и научные бюрократы. "Количество грантов в РНФ гораздо меньше, почти на порядок – вместо 8 тысяч грантов их, я думаю, в пределах тысячи. Грубо говоря, РНФ – это, скорее, для некоторой научной элиты, для более крупных коллективов, лабораторий, – говорит Цатурян, на этом фоне РФФИ оставался наиболее демократичным источником финансирования, куда могли обратиться небольшие научные группы. Тысячи таких групп ежегодно получали гранты типа "А" от РФФИ".

23 ноября 2020 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о масштабной "оптимизации институтов развития". В рамках этой оптимизации было решено присоединить РФФИ к РНФ. Эти планы были резко раскритикованы учеными, в том числе, главой Академии наук Александром Сергеевым, который отметил, что мнением РАН никто даже не поинтересовался. "Несмотря на многочисленные обращения РАН, [власти] не нашли нужным устроить обсуждение [реформы фондов]. Я считаю, что это нехорошо, в большинстве стран, где наука играет существенную роль, по таким вопросам принято советоваться", – заявил тогда Сергеев.

Исследователей волновала именно судьба небольших массовых грантов типа "А" от РФФИ – будут ли они продолжены после слияния с РНФ? Помимо планов на объединение двух фондов, у ученых было и другое основание для опасений: очередной конкурс РФФИ, которые обычно открывается в июне, был перенесен на конец года, а правила участия в нем ужесточены. Правительство объяснило, что это было сделано "с учетом финансовой и эпидемиологической ситуаций, новых научных и государственных приоритетов и результатов анализа ранее выполненных проектов".

Министр науки и высшего образования Валерий Фальков в ответ на эти опасения пообещал, что в РНФ сохранится "основная линейка грантов", кроме того, не будет сокращено финансирование. К тому же, новый конкурс по грантам "А" все же открыли - через два дня после заявления Мишустина об оптимизации институтов развития. Речь уже шла о финансировании не на 2021, а на 2022 год. И вот, "год науки и технологий" в России начался с неожиданной отмены конкурса.

Андрей Цатурян уверен, что если этот конкурс не будет возобновлен уже под вывеской РНФ, "многие тысячи научных групп и десятки тысяч ученых будут в каком-то смысле отрезаны от возможности заниматься современной наукой".

Впрочем, надежда на благополучный исход остается. Цатурян говорит, что руководство РНФ, в частности, директор фонда Александр Хлунов "с самого возникновения фонда было готово к диалогу с научным сообществом". Исследователи в свою очередь достаточно высоко оценивают международную экспертизу конкурсов, которые проводит РНФ. "Мне кажется, у руководства РНФ есть понимание, что какой-то вариант массового конкурса для малых научных групп, именно массового конкурса, должен оставаться, мне кажется, что такое понимание у руководства РНФ есть. Другое дело, ясно, что в 2021 году ничего не произойдет, про 2022-ой непонятно, формат, в каком виде объявят новый конкурс, мы не знаем", – говорит Цатурян.

Отмена конкурса грантов РФФИ была проведена в стиле спецоперации и без объяснения причин. Вице-президент РАН, физик Алексей Хохлов на своей странице в Фейсбуке написал: "Очень хочется знать всех причастных к созданию столь блестящей иллюстрации современного состояния управления российской научной сферой".

Даже если в РНФ, как это было обещано министром Фальковым, сохранятся массовые гранты РФФИ, очередной конкурс может сдвинуться на следующий год, а гранты по нему ученые получат только в 2023 году. Тысячи исследователей будут лишены финансирование на два года. При этом, отмечает Андрей Цатурян, борьба за увеличение количества научных публикаций, объявленная Владимиром Путиным еще в 2012 году, продолжается – этот параметр остается основным критерием оценки и для научных сотрудников и для научной администрации разных уровней.