Директор ФБР даёт показания в Сенате по делу о нападении на Капитолий

Директор ФБР Кристофер Рэй выступает во вторник, 2 марта, на слушаниях юридическом комитете Сената США о нападения на Капитолий 6 января. Один из главных вопросов, который задают члены комитета главе ФБР: какие меры были приняты для недопущения нападения и для противодействия экстремистам уже на территории Капитолия. Жертвами столкновений 6 января стали пять человек.



Кристофер Рэй впервые выступает перед законодателями по вопросу о беспорядках 6 января, отмечает "Голос Америки". В Тот день сторонника Трампа попытались не допустить сертификации Конгрессом США победы Джо Байдена на президентских выборах.



Министерство юстиции США выдвинуло уголовные обвинения против более чем 250 человек. По меньшей мере, 18 из них связаны с крайне правой организацией "Гордые парни" и 9 – с антиправительственной военизированной группировкой "Хранители клятвы".