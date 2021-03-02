Глава черкесской организации "Хабзэ" приговорён к 3 годам условно 

В Кабардино-Балкарии суд приговорил главу черкесской общественной организации "Хабзэ" Мартина Кочесоко к трём годам условного срока с испытательным сроком на один год, сообщает правозащитный центр “Мемориал”. Его признали виновным в приобретении и хранении наркотиков.

Мартин Кочесоко был задержан 7 июня 2019 года и обвинён в покупке 263 граммов марихуаны. Сам он утверждал, что наркотики ему подбросили полицейские, а уголовное дело является местью за его общественную деятельность. На суде Кочесоко также не признал вину.

За несколько недель до задержания активист провёл в Нальчике круглый стол по проблемам федерализма в России, на котором резко критиковались действия властей. После этого к родственникам Кочесоко приходил некий чиновник с "предложением" снизить гражданскую активность.