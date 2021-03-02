В Москве по уголовному делу задержан ещё один участник акции 31 января

В Москве по уголовному делу о применении насилия к сотруднику ОМОН задержан участник акции в поддержку Алексея Навального, которая прошла в центре города 31 января.

Издание "МБХ медиа" сообщает его имя - Роман Пичужин. Он был задержан при выходе из спецприёмника, в котором отбывал 30-суточный административный арест за участие в той же акции. Сообщается также, что Пичужин является членом одной из участковых избирательных комиссий.

В данный момент он доставлен на допрос в Следственный комитет. Других подробностей дела пока нет.

31 января в Москве и других городах России прошли несогласованные уличные акции в поддержку арестованного оппозиционного политика Алексея Навального. По их итогам полиция задержала свыше пяти с половиной тысяч человек, из них более полутора тысяч - в столице. Это рекордное за время правления Владимира Путина число задержанных на протестной акции.

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