Навального отправили в колонию, в которой шьют трусы для ФСИН

Исправительная колония № 2 (ИК-2) во Владимирской области, где предположительно отбывает срок оппозиционер Алексей Навальный, поставляет нижнее белье для нужд Федеральной службы исполнения наказаний.
Как пишет The Insider со ссылкой на сайт госзакупок, в 2018 году эта колония получила от регионального управления ФСИН контракт на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон. Сумма контракта составила 821 тысячу рублей. Из документации на портале госзакупок следует, что ИК-2 в Покрове должна была поставить почти 1600 рубашек по 311 рублей за штуку и четыре тысячи трусов и кальсон по 81 рублю за штуку. На официальном сайте управления ФСИН по Владимирской области есть каталог продукции, которую делают заключённые. Помимо одежды для сотрудников и осуждённых, в нём представлена различная деревянная мебель, обувь и текстильные изделия.
- В начале февраля Симоновский суд Москвы принял решение заменить условный срок Навального по уголовному делу "Ив Роше" на реальный и назначил ему 3,5 года колонии. На прошлой неделе Алексея Навального, который почти полтора месяца провел в следственном изоляторе "Матросская тишина", отправили в колонию. По данным СМИ, политика доставилив колонию № 2 в городе Покров Владимирской области. Во ФСИН это пока не подтверждали. С учётом срока проведённого под домашним арестом и в СИЗО Навальный будет находиться в колонии около двух с половиной лет.
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