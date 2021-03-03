Навального отправили в колонию, в которой шьют трусы для ФСИН

Исправительная колония № 2 (ИК-2) во Владимирской области, где предположительно отбывает срок оппозиционер Алексей Навальный, поставляет нижнее белье для нужд Федеральной службы исполнения наказаний.

Как пишет The Insider со ссылкой на сайт госзакупок, в 2018 году эта колония получила от регионального управления ФСИН контракт на поставку мужских сорочек, трусов и кальсон. Сумма контракта составила 821 тысячу рублей. Из документации на портале госзакупок следует, что ИК-2 в Покрове должна была поставить почти 1600 рубашек по 311 рублей за штуку и четыре тысячи трусов и кальсон по 81 рублю за штуку. На официальном сайте управления ФСИН по Владимирской области есть каталог продукции, которую делают заключённые. Помимо одежды для сотрудников и осуждённых, в нём представлена различная деревянная мебель, обувь и текстильные изделия.