Глава Забайкалья не смог записаться на прививку от COVID-19

Глава Забайкальского края Александр Осипов не смог записаться по телефону на вакцинацию от COVID-19. Губернатор позвонил на горячую линию регионального Минздрава во время одного из совещаний оперативного штаба по борьбе с распространением инфекции. Видео опубликовано в телеграм-канале "Забайкальского рабочего".

Позвонив в колл-центр минздрава, Осипов выслушал семь пунктов голосового меню, касающихся медицинской помощи в случаях коронавирусной инфекции. Вакцинации среди них не оказалось. После этого оператор предложила ему записаться в лист ожидания для желающих сделать прививку от COVID-19. Она пояснила, что, когда дойдет очередь, Осипову перезвонят из поликлиники. Сколько именно придется ждать, сотрудница колл-центра затруднилась ответить.

Вице-премьер краевого правительства Андрей Гурулев попытался записаться на вакцинацию по телефону горячей линии администрации Читы. Ему также предложили встать в лист ожидания, но уточнили, что ориентировочно возобновление вакцинации ожидается в середине марта, сообщает "Чита.Ру".

В начале февраля в Забайкальском крае начались проблемы с вакцинацией, стартовавшей 18 января. График поставок вакцины в регион был нарушен. Глава региона Александр Осипов 19 февраля летал в Москву, чтобы возобновить поставки. По данным правительства Забайкальского края, по состоянию на 2 марта в регионе осталось 7900 доз вакцины от коронавирусной инфекции. С начала вакцинации в регионе обе дозы вакцины получили чуть более 22 тысяч человек при том, что население края превышает один миллион человек.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что коллективный иммунитет к COVID-19 может сформироваться в стране к августу - после вакцинации 60 процентов населения России.

Россиян в основном прививают вакциной "Спутник V", зарегистрированной в стране в августе 2020 года. Эту же вакцину власти России активно поставляют в другие страны.

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал граждан носить маски и соблюдать иные меры безопасности, чтобы избежать третьей волны пандемии . Это следует делать до формирования популяционного иммунитета, пояснил он.