Иван Голунов опубликовал видео с хронологией своего задержания

Журналист «Медузы» Иван Голунов опубликовал на ютьюбе видео своего задержания в июне 2019 года. Кадры с камер видеонаблюдения в подъезде, на улицах и в отделении полиции позволяют в подробностях восстановить происходившее с журналистом в этот день.

Из записей, в частности, следует, что полицейские дежурили у дома Голунова с самого утра, точно знали, куда он пойдет днём, и готовились задержать журналиста в конкретном месте. На видео показан и момент, когда оперативник Денис Коновалов подбрасывает в рюкзак журналиста наркотики, отмечается в закадровом тексте. По словам Голунова, фрагменты этого видео были показаны на проходящих сейчас заседаниях суда по делу бывших полицейских.