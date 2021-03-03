Иван Голунов опубликовал видео с хронологией своего задержания

Журналист «Медузы» Иван Голунов опубликовал на ютьюбе видео своего задержания в июне 2019 года. Кадры с камер видеонаблюдения в подъезде, на улицах и в отделении полиции позволяют в подробностях восстановить происходившее с журналистом в этот день.
Из записей, в частности, следует, что полицейские дежурили у дома Голунова с самого утра, точно знали, куда он пойдет днём, и готовились задержать журналиста в конкретном месте. На видео показан и момент, когда оперативник Денис Коновалов подбрасывает в рюкзак журналиста наркотики, отмечается в закадровом тексте. По словам Голунова, фрагменты этого видео были показаны на проходящих сейчас заседаниях суда по делу бывших полицейских.
- Иван Голунов был задержан 6 июня 2019 года в Москве, было объявлено, что у него самого и в его квартире нашли наркотики. Дело вызвало большой общественный резонанс. Экспертиза показала, что в организме Голунова не было следов наркотиков. 11 июня его отпустили, сняв с него обвинения. Впоследствии бывших полицейских Дениса Коновалова, Акбара Сергалиева, Романа Феофанова, Максима Уметбаева и Игоря Ляховца обвинили в том, что они подбросили Голунову наркотики в целях продвижения по службе. Сам Голунов считает, что у преступления были заказчики, а наркотики ему подбросили из-за его журналистской работы.
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