Издания "Важные истории" и "Медуза" нашли 142 подставных понятых, которых московские полицейские использовали во время расследования дел о наркотиках.

Полицейские использовали этих людей как понятых, которые по закону должны быть независимыми, но на самом деле они были понятыми или покупателями во время "проверочных закупок" несколько раз, могли иметь судимость по делам о наркотиках, находиться под следствием или страдать от наркотической зависимости, говорится в материале.

Издания проанализировали более 56 тысяч документов с сайта Мосгорсуда по 12 статьям УК, связанным с наркотиками. Журналисты также опубликовали список "всех подозрительных свидетелей". Как выяснили журналисты, рекордное число подставных понятых — 18 человек — связаны с УВД по Западному административному округу (ЗАО) Москвы.

Специальный корреспондент "Медузы" Иван Голунов был задержан в июне 2020 года в центре Москвы сотрудниками УВД по ЗАО. У него в рюкзаке и в квартире были обнаружены наркотики. После громкой общественной кампании Голунов был отпущен, обвинения с него были сняты, а задерживавших его полицейских и их начальство уволили. Позднее Следственный комитет обвинил задерживавших журналиста полицейских в фальсификации доказательств, превышении полномочий и хранении наркотиков.

В июле прошлого года ряд российских СМИ опубликовал расследование Голунова о том, что рынок ритуальных услуг в Москве и Подмосковье контролируется людьми, приближёнными к руководителю столичного управления ФСБ и его помощнику. Объём только столичного рынка достигает 15 миллиардов рублей в год.

В качестве примера в расследовании приводят дело человека по имени Михаил Григорьев. Во время обыска у него дома нашли МДМА, амфетамин и гашиш. Одним из понятых был Михаил Рахманкин. Во время перевозки в автозаке с другими подследственными Григорьев увидел Рахманика. Адвокат Андрей Толстых выяснил, что тот, как и второй понятой, находится под следствием по делу о наркотиках. Кроме того, оба понятых участвовали в "проверочных закупках" в качестве покупателей наркотиков.

"Полицейские приглашали наркозависимых, которых они уже знали. Распределяли роли: ты будешь понятым, ты — тоже понятым, а ты будешь закупщиком. Потом задерживали гражданина, оформляли документы, везли на допрос. А дальше материалы поступали к следователю. И всё — дело сшито, — отмечает адвокат правозащитной организации "Общественный вердикт" Дмитрий Егошин. — Понятые говорили, что неоднократно задерживались этими сотрудниками полиции или жили на их участке".

Также, как выяснили журналисты, судьи в Москве, сталкиваясь с тем, что в качестве понятых и свидетелей по наркотическим делам выступают одни и те же люди, не обращают на это внимание и говорят, что это "не имеет отношение к делу". Чаще всего — как посчитали журналисты, не менее 11 раз — принимал показания "штатных" понятых и выносил после этого обвинительный приговор судья Нагатинского районного суда Антон Филатов.

В Симоновском районном суде сразу несколько судей могли видеть на своих заседаниях по разным делам одного и того же свидетеля: понятой Алексей Гумбатов фигурировал минимум в шести "наркотических" делах, которые рассматривал Симоновский суд, в роли закупщика или понятого. Минимум по два раза он встречался с судьями Светланой Туманиной и Наталией Репниковой. Именно судья Репникова 2 февраля заменила политику Алексею Навальному условный срок на реальный по "делу Ив Роше".