"Роснефть" подала в суд на "Новую газету" и "Важные истории"

Компания "Роснефть" подала иски к изданиям "Новая газета", "Важные истории" и Bloomberg. Суть претензий в заявлениях не указывается. Информация об этом размещена в картотеке арбитражных дел. Первым на судебные иски обратило внимание "РИА Новости".

В заявлении к "Новой газете" соответчиком указан журналист Максим Авербух. В иске к "Важным историям" соответчиком является редактор Роман Шлейнов. В карточках дел говорится, что "Роснефть" направила заявления "об установлении фактов, имеющих юридическое значение". "РИА Новости" уточняют, что в последнее время с такой формулировкой регистрируются иски о защите деловой репутации. В нефтяной компании агентству подтвердили, что обратились с заявлениями в суд, однако не уточнили их суть.

В разговоре с "Открытыми медиа" Шлейнов заявил, что иски "Роснефти" могут быть связаны только с материалами о покупки нефтяной компанией доли в итальянском производители шин Pirelli. Статьи об этом были опубликованы в начале февраля. По словам Шлейнова, "Роснефть" не пыталась связаться с авторами расследования и объяснить свои претензии. Журналист подчеркивает, что в материале все факты подкреплены документами. По словам Шлейнова, "Роснефть" не отвечала на запросы о комментарии при подготовке расследования.