Доступ к документам всех компаний, зарегистрированных в Люксембурге, получили журналисты Le Monde, OCCRP и "Важных историй".

Люксембург обязан раскрыть данные о бенефициарах компаний после принятия Евросоюзом Пятой директивы по борьбе с отмыванием денег в 2018 году. В герцогстве создан публичный реестр бенефициарных владельцев. Но в этом реестре поиск по фамилиям не разрешен. Благодаря люксембургским файлам журналисты получили доступ к полному списку бенефициаров.

"Важные истории" обнаружили в этом списке больше тысячи россиян. Среди них — не только бизнесмены из рейтинга Forbes (больше 20 человек), но и бывшие и нынешние сотрудники госкомпаний, а также их крупные подрядчики.

Московской учительнице танцев передали акции, купленные для "Роснефти". В 2014 году нефтяная компания приобрела 13% итальянского шинного гиганта Pirelli почти за 553 млн евро "за счет средств пенсионных фондов и финансовых институтов". В итоге они оказались у людей, близких к ее руководству, а в схему покупки оказались вовлечены, например, учительница танцев из Москвы и бывший сотрудник предприятия управделами президента России.

Покупателем 13 % Pirelli стала зарегистрированная в Люксембурге за восемь дней до сделки компания Long Term Investments Luxembourg. Российские информационные агентства сообщали, что эта фирма принадлежала "Роснефти". Сама Pirelli в своем отчете писала, что фирму контролировал пенсионный фонд "Роснефти". Но по данным люксембургского бизнес-реестра, Long Term Investments Luxembourg создана фирмой "Долгосрочные инвестиции", зарегистрированной в январе 2014 года в Москве. В то время "Долгосрочные инвестиции", в свою очередь, принадлежали жительнице столицы Айе Беловой, которой на момент покупки акций не исполнилось и 28 лет. "Важные истории" обнаружили имя Беловой только на сайте московской танцевальной школы Street Jazz.

Отец Айи Сергей Белов был деловым партнером людей из группы "Регион", близких к руководству "Роснефти". В "Регионе" раньше работал и бывший директор "Долгосрочных инвестиций" Алексей Яшин. "Регион" распоряжается пенсионными деньгами "Роснефти" и входит в пятерку самых крупных управляющих компаний в стране.

Бывший топ-менеджер "Газпрома" Андрей Гончаренко и экс-советник корпорации Анатолий Козерук владеют элитной недвижимостью во Франции на миллиарды рублей, обнаружили "Важные истории". Гончаренко с 2009 года принадлежат земля и строения на элитном французском курорте Сен-Жан-Кап-Ферра. По данным люксембургского реестра, компания Гончаренко Pmb Real Estate купила землю на курорте почти за три миллиона евро, а здания — почти за семь.

Сын замдиректора РЖД Олега Тони Сергей Тони владеет в Европе недвижимостью на 50 млн евро. Дворцы и виллы стали появляться в семье Тони в 2003-2004 годах, когда старший Тони начал работать в РЖД. Так, в 2003 году офшорная фирма, директором которой была жена Тони-старшего Ирина, купила старинный особняк Шато-де-Монтапо во Франции. По независимым оценкам, замок стоит 3 млн евро.

В том же году та же фирма купила квартиру в Париже в 200 метрах от Елисейского дворца. Спустя пару месяцев семья Тони приобрела виллу на Лазурном берегу в городке Ле-Канне. Ее также оценили в 3 млн евро. В следующем году семья купила еще одну виллу в этом же городе за 300 тысяч евро.Затем семья Тони зарегистрировала еще одну компанию в Люксембурге и купила через нее виллу, четыре квартиры и два дома с землей в Испании — общей стоимостью 5,1 миллиона евро.