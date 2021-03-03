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В Орске единороссы возложили цветы к захоронению союзников нацистов, думая, что те были союзниками СССР

Орские члены молодёжного крыла партии "Единая Россия" возложили цветы на захоронение венгерских военнопленных, думая, что Венгрия воевала на стороне СССР во Вторую мировую войну. Инцидент произошёл 22 февраля, о нём накануне сообщило издание "Урал56.Ру".

Военнопленные из Венгрии, Румынии, Германии и Японии содержались в городе в лагере №260. Они работали на местных предприятиях, участвовали в принудительных работах по строительству промышленных объектов и жилья. В начале 2000-х годов на месте их захоронений были установлены памятные знаки.

После публикации издания единороссы удалили упоминания об акции. Представитель регионального отделения "Молодой Гвардии" "Единой России" заявил, что руководство отделения признаёт ошибку и приносит извинения тем, кого это могло оскорбить. Городскому отделении организации было обещано устроить исторические лекции о союзниках и противниках СССР.

  • Венгрия вступила в войну против СССР в июне 1941 года после бомбардировки занятого венграми словацкого города Кошице. 20 января 1945 года представители временного правительства Венгрии подписали в Москве соглашение о прекращении военных действий, штурм столицы страны Будапешта в советской историографии назывался не взятием города, а его освобождением.

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