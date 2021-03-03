Орские члены молодёжного крыла партии "Единая Россия" возложили цветы на захоронение венгерских военнопленных, думая, что Венгрия воевала на стороне СССР во Вторую мировую войну. Инцидент произошёл 22 февраля, о нём накануне сообщило издание "Урал56.Ру".

Военнопленные из Венгрии, Румынии, Германии и Японии содержались в городе в лагере №260. Они работали на местных предприятиях, участвовали в принудительных работах по строительству промышленных объектов и жилья. В начале 2000-х годов на месте их захоронений были установлены памятные знаки.

После публикации издания единороссы удалили упоминания об акции. Представитель регионального отделения "Молодой Гвардии" "Единой России" заявил, что руководство отделения признаёт ошибку и приносит извинения тем, кого это могло оскорбить. Городскому отделении организации было обещано устроить исторические лекции о союзниках и противниках СССР.