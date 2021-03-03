"Фидес" Виктора Орбана покинула крупнейшую партию Европарламента

Партия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана "Фидес" вышла из правоцентристской Европейской народной партии (ЕНП) в Европарламенте, сообщает Euronews. Это произошло после того, как ЕНП внесла изменения в свои правила, которые открыли возможность для исключения целых политических партий, а не только отдельных депутатов.

За нововведение было отдано 85 процентов голосов. Главным кандидатом на удаление считалась именно "Фидес". Ее лидер назвал новые правила "недемократическими, несправедливыми и неприемлемыми". В ответ на письмо венгерского премьера евродепутат из Нидерландов Эстер де Ланге заявила, что выход "Фидес" был ожидаем, а Орбан, по ее словам, пренебрег базовыми ценностями ЕНП.

Выход партии не поколеблет позиций ЕНП. Она остается крупнейшей партией Европарламента даже без покинувших ее 12 венгерских депутатов.

Орбан возглавил правительство страны десять лет назад. Он неоднократно вступал в конфликт с Европейским союзом по вопросам судебной реформы, свободы СМИ и верховенства закона. В июне 2018 года венгерский парламент принял антимиграционный пакет законов под общим названием "Стоп Сорос", из-за чего в 2019 году Еврокомиссия подала в Европейский суд иск против Будапешта.