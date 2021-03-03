Басманный суд продлил срок ареста Фургала до 8 июня

Басманный суд Москвы продлил срок ареста экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала до 8 июня. Об этом сообщает пресс-служба суда. Адвокат просил заменить подзащитному меру пресечения на иную, не связанную с лишением свободы, однако ей было отказано.

Накануне стало известно, что экс-глава региона, находящийся в следственном изоляторе в Москве, не получал писем и телеграмм более восьми месяцев. Он назвал это целенаправленной "психологической пыткой".

Фургала задержали в июле прошлого года по обвинению в организации убийств предпринимателей 15-летней давности. Расследование в отношении него завершилось в начале февраля. К предъявленным ранее обвинениям добавилась статья о незаконном обороте оружия, а число предполагаемых подельников сократилось.

Фургал не признал вину и жаловался на давление со стороны следствия. Сторонники Фургала считают, что бывшего губернатора преследуют по политическим мотивам. На выборах губернатора края Фургал без согласования с федеральной властью победил кандидата от "Единой России".

После ареста чиновника в Хабаровске возникли стихийные протесты, которые активно продолжались с июля 2020 года до января. Участники требовали объективного расследования по делу Фургала. После того как власть не отреагировала на протесты, участники начали призывать к отставке президента Владимира Путина.