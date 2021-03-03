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Израиль критикует расследование Международного уголовного суда

Фату Бенсуда

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда открыла официальное расследование предполагаемых военных преступлений на палестинских территориях.

По словам судьи, расследование затронет события, начиная с 2014-го года на оккупированных Израилем землях Западного берега, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. В феврале базирующийся в Гааге суд постановил, что может применить там свою юрисдикцию.

Палестинцы приветствовали сделанное в среду заявление Фату Бенсуды. Израиль решение отверг.

Международный уголовный суд вправе вести разбирательства в отношении подозреваемых в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях в странах-участницах Римского статута – то есть международного договора, на основе которого МУС функционирует.

Израиль никогда не ратифицировал Римский статут, однако, МУС пришёл к выводу, что он обладает юрисдикцией, поскольку в 2015-м году генеральный секретарь ООН согласился на присоединение палестинцев к этому договору.

Израиль занял районы Западного берега, сектора Газа и Восточный Иерусалим в ходе Шестидневной войны 1967-го года. Палестинцы называют оккупированные территории частью своего будущего независимого государства.

Фату Бенсуда пообещала, что предстоящее расследование событий станет беспристрастным, независимым и объективным, и что в центре внимания будут пострадавшие от преступлений в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение Международного уголовного суда "воплощением лицемерия и антисемитизма".

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