Израиль критикует расследование Международного уголовного суда

Главный прокурор Международного уголовного суда (МУС) Фату Бенсуда открыла официальное расследование предполагаемых военных преступлений на палестинских территориях.

По словам судьи, расследование затронет события, начиная с 2014-го года на оккупированных Израилем землях Западного берега, в Восточном Иерусалиме и секторе Газа. В феврале базирующийся в Гааге суд постановил, что может применить там свою юрисдикцию.

Палестинцы приветствовали сделанное в среду заявление Фату Бенсуды. Израиль решение отверг.

Международный уголовный суд вправе вести разбирательства в отношении подозреваемых в геноциде, преступлениях против человечности и военных преступлениях в странах-участницах Римского статута – то есть международного договора, на основе которого МУС функционирует.

Израиль никогда не ратифицировал Римский статут, однако, МУС пришёл к выводу, что он обладает юрисдикцией, поскольку в 2015-м году генеральный секретарь ООН согласился на присоединение палестинцев к этому договору.

Израиль занял районы Западного берега, сектора Газа и Восточный Иерусалим в ходе Шестидневной войны 1967-го года. Палестинцы называют оккупированные территории частью своего будущего независимого государства.

Фату Бенсуда пообещала, что предстоящее расследование событий станет беспристрастным, независимым и объективным, и что в центре внимания будут пострадавшие от преступлений в ходе конфликта на Ближнем Востоке.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху назвал решение Международного уголовного суда "воплощением лицемерия и антисемитизма".