Парламент Израиля принял закон "О еврейском характере государства", официально определяющий страну как "национальную родину еврейского народа". Закон, утверждающий, что "реализация права на национальное самоопределение в Израиле уникальна только для еврейского народа", вызвал горячую полемику – как в внутри израильского общества, так и вне его.

Проект этого законодательного акта, первого подобного с момента создания Государства Израиль в 1948 году, появился в 2011 году, однако противникам закона в парламенте страны до сих пор удавалось тормозить его принятие. Новый законопроект, выдвинутый депутатами от правящей правой партии "Ликуд", был поддержан правительством Израиля еще в 2014 году. Как сообщается на сайте Кнессета, утром 19 июля 62 депутата проголосовали за его принятие, 55 против, и еще двое воздержались. Документ был согласован после долгих дебатов, так как законодатели голосовали по сотням поправок, представленных оппозицией.

В итоге принятый текст закона в окончательной редакции приобрел декларативный характер, в котором подчеркивается, что "Государство Израиль является государством евреев, где они реализуют свое исключительное право на национальное, религиозное, историческое и культурное самоопределение". Сперва в законопроекте присутствовал и пункт о "юридическом самоопределении", то есть предложение использовать в судебной системе страны элементы исторического иудейского права, однако из конечной редакции он был исключен. Официальными выходными в Израиле объявлены иудейские праздники, а также суббота, Шаббат. При этом люди иного вероисповедания и национальности могут использовать для отдыха другие дни.

Также в принятом документе, уже коротко неофициально называемом "Законом о нации", содержатся такие важные параграфы, как признание "единого и неделимого Иерусалима" единственной законной столицей Израиля и признание иврита единственным официальным языком страны. Арабскому языку, который ранее обдал равными правами с ивритом, теперь присвоен "особый статус". В другом положении закона говорится, что "государство рассматривает развитие еврейских поселений (поселения в Иудее и Самарии, созданные гражданами Израиля после 1967 года на территориях, захваченных в ходе Шестидневной войны, – прим. РС) как национальную ценность и будет действовать, чтобы поощрять их создание и консолидацию".

Вышеперечисленные параграфы вызвали особенно жаркие дискуссии и самую резкую критику со стороны противников нового закона, который они называют калькой с идеи апартеида, расистской инициативой, предоставляющей евреям преимущественные, а порой даже исключительные права, по сравнению с арабами, составляющими 20 процентов населения Израиля. Всего в Государстве Израиль живут примерно 8 миллионов 800 тысяч человек.

О том, какие практические последствия может повлечь принятие нового "Закона о нации", в интервью Радио Свобода рассказывает израильский журналист и политолог, главный редактор издания "Детали" Эмиль Шлеймович:

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– Рядовые израильтяне на улицах не очень сфокусированы на этом, так как есть вещи, которые им кажутся более насущными – обстрелы поселений юга страны из сектора Газа, подорожание продуктов и так далее. Очень бурная полемика в связи с принятием этого закона идет в политических кругах, среди заметных фигур гражданского общества. Во-первых, этот закон обсуждался не первый год. За закон выступали правые израильские партии, в первую очередь "Ликуд". Премьер-министр Биньямин Нетаньяху уже опубликовал очень праздничные сообщения по этому поводу у себя в Фейсбуке, сразу после того, как закон был принят. В частности, такой: "мы в камне высекли: это наша страна, это наш язык, наш гимн, наш герб". Оппозиция высказывала очень много возражений. В Израиле нет конституции, она заменена у нас целым рядом основных законов, и этот закон тоже теперь является основным, и в нем есть пункты, которые вызывали очень серьезные споры. До сих пор в Израиле было два государственных языка, иврит и арабский. Сейчас же иврит поднимается над арабским языком. Вряд ли это найдет какое-то отражение в реальной жизни, потому что и раньше, в тех случаях, когда требовалось, например, поставить указатель на автодороге, содержащий также арабскую вязь, или отправить официальный документ на арабском языке, все происходило без проблем, и теперь все будет делаться также. Но статусно, конечно, это некая новая позиция государства.

До сих пор в Израиле было два государственных языка, иврит и арабский. Сейчас же иврит поднимается над арабским языком

Еще один очень спорный параграф: "Государство видит в развитии поселений национальную ценность и будет поощрять и продвигать его". Речь идет о территориях Иудеи и Самарии, это спорные территории, очень многие часто говорят, что поселенцы являются препятствием на пути мирного процесса. Говорилось также о том, что комиссии при населенных пунктах смогут решать, кому они позволят в том или ином населенном пункте поселиться, а кому нет. Это тоже вызывало большую критику, потому что противники закона утверждали, что это является проявлением апартеида. Я не уверен, кстати, остался ли этот пункт в финальной редакции. Есть некоторые населенные пункты, для которых, собственно, это и делается, например, Нацрат-Иллит, спутник Назарета, или Кармиэль в западной Галилее, на севере, где арабы из соседних сел потихонечку приобретали квартиры. Там возникали небольшие арабские кварталы, их присутствие в городе увеличивалось, и это кому-то не нравилось. Было предположение, что, если этот пункт оставлен, он направлен как раз против вот такого переселения. Хотя в Израиле сложилась ситуация, когда и еврей при желании не сможет купить себе квартиру в очень многих арабских населенных пунктах. В любом случае, это национально-территориальное разделение существует. Оно сейчас законно в небольших поселках, в рамках компетенции этих местных комитетов, но на города до сих пор эти правила не распространялись.

​– По мнению критиков закона, что принципиально меняется во внутренней политике и жизни страны для большинства ее жителей, с любыми документами и статусом?

– Один из самых ярких критиков этого закона – сопредседатель блока "Сионистский лагерь", председатель партии Ха-Тнуа Ципи Ливни. Она уверена, что правительство Нетаньяху этим законом делает подарок врагам Израиля. Ципи Ливни предупреждает, что сейчас речь идет не только о конфликте между евреями и арабами. Разные группы могут начать создавать некие анклавы только для себя, и, как предупреждает Ливни, появятся таблички, что "сюда запрещен вход светским", "сюда запрещен вход новым репатриантам", "здесь не обслуживают тех, кто прошел неортодоксальный гиюр". В результате закон вместо того, чтобы объединять израильское общество, начнет его дробить.

"Закон о нации" выходит за рамки даже самого государства Израиль

"Закон о нации" выходит за рамки даже самого государства Израиль, потому что он показывает сегодняшнему миру, который, по мнению многих, страдает от неверно понятого мультикультурализма и ломки патриархальных культурных ценностей, некую неожиданно новую модель, достаточно идеологически правую, назовем ее так. Если перенести его суть на европейскую почву, то выглядело бы умозрительно это так: "знаете, во Франции, в Великобритании, в Италии все жители равны, но французы, англичане, итальянцы "равнее". В Израиле, в общем-то, этот закон, на мой взгляд, не создает предпосылок для какого-то нового дополнительного ущемления каких бы то ни было категорий граждан. Но он узаконивает некоторые национальные идеи. Что противникам этого закона, которыми остаются демократы, люди прогрессистско-левых взглядов и так далее, разумеется, нравиться не может.

​– Произойдут ли с принятием этого закона какие-то изменения в статусе, в повседневной жизни израильской русскоязычной общины, там есть какие-то опасения?

– Нет, на мой взгляд, никаких изменений для русскоязычной общины не произойдет. В законе не видно таких уж страшных пунктов, которые завтра смогут срикошетить на русскоязычную общину, если только потом на его основе не начнут появляться какие-то подзаконные акты. Однако я пока не могу себе даже представить, какие это могут нововведения. Да, в Израиле теперь не два государственных языка, а один, но русский все равно не был включен в их число, и все это не значит, что в поликлиниках, например, перестанут выпускать брошюры на русском языке. Предположить, что где-то создастся поселение, в котором будет запрещено селиться выходцам из бывшего Советского Союза? Предполагать можно всё, но я уверен, что на практике такого не произойдет. Не говоря о том, что, подобное нежелание видеть у себя "русских" и сейчас можно замаскировать какими-то другими причинами, чтобы объяснить отказ, не дать человеку там поселиться.

В Израиле вообще все воспринимается через призму арабо-израильского сосуществования, или арабо-израильского противостояния, смотря с какой стороны кто смотрит

В Израиле и этот закон, и вообще все абсолютно воспринимается через призму арабо-израильского сосуществования, или арабо-израильского противостояния, смотря с какой стороны кто смотрит. Израильские правые считают принятый закон отражением этого противостояния, что вот "мы доказываем свой приоритет над другими группами". А левые, смотрят на него как на препятствие для возможного сосуществования в абсолютно равных условиях и равных границах. Арабы негодуют, что оказался занижен статус арабского языка, что ограничена свобода жительства в тех или иных населенных пунктах.

Это большой больной вопрос, о том, что собой вообще представляет Государство Израиль. Я напомню, мы говорим о государстве, практически все внешние границы которого в той или иной степени до сих пор остаются спорными, поэтому в действительности вряд ли можно сравнивать нашу ситуацию с Францией, Великобританией, с любой другой более-менее устоявшейся страной. Израиль – страна, которая до сих пор находится в процессе формирования общества, сосуществования с соседями: и, скажем так, с геополитическими, и с соседями национальными, внутри самого государства.

​– Что говорят по поводу нового закона палестинские лидеры?

– Они, несомненно, выступают категорически против. Столицей Израиля является Иерусалим, как указано в этом законе. Флаг государства – полотнище белого цвета с двумя голубыми полосами и со звездой Давида в центре. А гимн Израиля - это Атиква. Представьте сами их реакцию. Арабы в Израиле отказываются исполнять этот гимн, потому что для них петь, что "еврейская душа две тысячи лет мечтала о Сионе", мягко говоря, неправильно.

Закон де-юре подтверждает то, что существует давным-давно де-факто

Но все их нынешние и будущие заявления, на мой взгляд, не станут критикой, которая возымеет какие-то практические последствия. Будет высказано возмущение, о котором скоро все забудут. Потому что на фоне войны в Йемене, противостояния суннитов и шиитов, и Саудовской Аравии с Ираном, на фоне войны в Сирии, и того, что творится внутри самой Палестинской автономии, это сейчас для арабского мира, для политиков за пределами Израиля довольно малозначительная тема. Принятый сейчас закон, в общем-то, лишь де-юре подтверждает то, что существует давным-давно де-факто. Поэтому критика будет, но не более чем декларативная, – полагает Эмиль Шлеймович.