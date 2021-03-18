Лицом к событию. Крымская холодная война

Эскалацию семилетнего конфликта режима Владимира Путина с США и Европой обсуждают Сергей Алексашенко, Александр Баунов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст передачи доступны по ссылке: https://www.svoboda.org/a/31157348.html
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