Лицом к событию. Крымская холодная война

Эскалацию семилетнего конфликта режима Владимира Путина с США и Европой обсуждают Сергей Алексашенко, Александр Баунов. Ведет передачу Михаил Соколов. Видео и текст передачи доступны по ссылке: https://www.svoboda.org/a/31157348.html