Путин назначил первого заместителя директора ФСБ. Это генерал Королёв

Первым заместителем директора Федеральной службы безопасности (ФСБ) назначен генерал-полковник Сергей Королёв. Об этом РБК рассказали два источника, близкие к ведомству.

По словам одного из собеседников издания, указ Владимира Путина о назначении Королёва был подписан еще 24 февраля, когда в центральном аппарате прошла коллегия ФСБ с участием президента.

До нового назначения генерал Королёв руководил Службой экономической безопасности ФСБ.

До прихода в центральный аппарат спецслужбы Королёв был сотрудником Службы экономической безопасности управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. С 2007 по 2011 год он был советником министра обороны Анатолия Сердюкова. После этого его назначили на должность главы Управления собственной безопасности (УСБ) ФСБ.

Именно при Королёве, как подчеркивает РБК, наиболее значимым подразделением в УСБ стала шестая служба. Её сотрудники осуществляли оперативное сопровождение дела петербургского бизнесмена Дмитрия Михальченко, губернатора Кировской области Никиты Белых, губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, губернатора Коми Вячеслава Гайзера и бывшего начальника антикоррупционного управления МВД генерала Дениса Сугробова.

До Королёва замдиректора ФСБ был Сергей Смирнов, в 2020 году президент Путин освободил его от должности по выслуге лет.