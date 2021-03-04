Стратегия нацбезопасности США: главным соперником назван Китай

Россия ставит перед собой цель расширить своё глобальное влияние и играет подрывную роль на мировой арене, пытаясь дестабилизировать существующие нормы. Такая оценка действий Москвы дана во временной стратегии национальной безопасности США, опубликованной накануне от имени президента Джо Байдена.

Наряду с Китаем, Россия направила значительные ресурсы на попытки ослабить США и не позволить Вашингтону защищать свои интересы и союзников по всему миру - говорится в документе.

Роль ведущего соперника США на мировой арене при этом признаётся за Китаем, а не за Россией. Как сказано в документе, Китай - единственный конкурент США, который способен, сочетая свою экономическую мощь, дипломатические усилия, военную мощь и технологии, создать реальную угрозу стабильной и открытой международной системе. Через запятую Россия и Китай упоминаются в абзаце о контроле над вооружениями, где сказано, что США готовы к диалогу по этому вопросу и о стратегической стабильности в целом.

В стратегии признаётся, что авторитаризм как мировой тренд сейчас находится на подъёме и угрожает демократии, в том числе и союзникам США. "Союзы, институты, соглашения и нормы, определяющие мировой порядок, который США помогали создавать, сейчас находятся под ударом", сказано в документе. В нём признаётся необходимость защиты демократических норм и основанного на правилах международного порядка.

При этом подчёркивается, что внешняя политика США должна служить не меньшинству американцев, а максимально большему числу граждан страны, являясь выражением ценностей США. Особое внимание при этом уделено борьбе с расизмом и дискриминацией на мировой арене, борьбе с изменениями климата, повышению уровня жизни людей. В стратегии неоднократно подчёркивается важность союзных отношений США со странами Европы и Азии, таких союзов, как НАТО. В стратегию включено одно из предвыборных обещаний Байдена - провести Международный демократический форум, который был бы посвящён проблеме защиты демократии в мире в свете усиливающихся авторитарных тенденций.