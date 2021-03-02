США опубликовали санкционный список в связи с делом Навального

В США опубликован санкционный список по делу Алексея Навального. Под новые американские санкции попали: глава ФСИН Александр Калашников, глава управления администрации президента по внутренней политике Андрей Ярин, генеральный прокурор России Игорь Краснов, директор ФСБ Александр Бортников, заместители министра обороны Алексей Криворучко и Павел Попов, первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко.

ТАСС обращает внимание на то, что санкции также введены против 33-го Центрального научно-исследовательского института Минобороны, 27-го Научного центра Минобороны, российского Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии.

В связи с опубликованием в США санкционного списка, Би-би-си обращает внимание на заявление президента Байдена, которое он сделал в феврале, после телефонного разговора с президентом Путиным. Президент США заявил журналистам, что "дни, когда США закрывали глаза на агрессивные действия России, вмешательство Москвы в американские выборы, кибер-атаки и отравления граждан - эти дни остались в прошлом".

В Кремле во вторник заявили, что любые новые санкции со стороны США в связи с делом Навального не достигнут своей цели и лишь ухудшат и без того натянутые отношения.

Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия непременно отреагирует на новые санкции Вашингтона в случае их введения.