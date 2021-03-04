В Красноярске начался суд над Анатолием Быковым

В Красноярске суд начал рассматривать уголовное дело в отношении бизнесмена и политика Анатолия Быкова. Об этом сообщил телеграм-канал "Борус". Его обвиняют в организации убийств двух предпринимателей 26 лет назад.



Процесс пройдет в закрытом режиме. Ранее Быков обращался в суд с ходатайством о рассмотрении уголовного дела с участием присяжных заседателей.

Окончательное обвинение в двойном убийстве было предъявлено Быкову в сентябре 2020 года. В конце января было завершено расследование по этому делу. Следствие считает Быкова виновным в гибели жителей Красноярска Александра Наумова и Кирилла Войтенко.

По версии следствия, после неудачного покушения на него Быков решил, что его организовали Наумов и Войтенко, с которыми у Быкова был личный конфликт. Он заказал их убийство. Наумова следствие считает членом организованной Быковом группировки.

Ключевым свидетелем в этом деле стал непосредственный исполнитель заказного убийства Владимир Татаренков. За это преступление он уже отсидел в тюрьме и вышел на свободу в августе этого года. Следственный комитет заявил, что Татаренков подтвердил тот факт, что убийство было заказано именно Быковым. Обвиняемый вину не признал.

3 марта бывший депутат горсовета Красноярска Владимир Владимиров опубликовал в фейсбуке обращение Быкова к землякам. В нём он выразил сомнение в беспристрастности предстоящего суда и прокомментировал ситуацию в крае. "Наблюдая за политической обстановкой в нашем крае, за тем, как проходили мирные митинги в Красноярске, очень хочется понять, до каких пор наша власть будет прятаться за Росгвардию, ОМОН и полицию! Что им мешает выйти к нашей молодежи и к людям, которые приходят на мирные митинги, что-то обсудить и задать насущные вопросы нашей власти", – сказал Быков.