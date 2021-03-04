Песков о Донбассе: ситуация может перейти "опасную черту"

Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков в четверг заявил о том, что в Кремле серьёзно обеспокоены обострением ситуации в зоне конфликта в Донбассе. В росте напряжённости он обвинил украинские власти, сказав, что в Кремле фиксируют "всё чаще и чаще обстрелы территории Донбасса со стороны украинских вооружённых сил или разных формирований, которые у Украины имеются вблизи линии соприкосновения".
По словам Пескова, партнёры по так называемой "нормандской четвёрке", в которую, кроме России и Украины, входят Франция и Германия, должны "использовать своё влияние для того, чтобы полноценная гражданская война на Украине не возобновилась". Пресс-секретарь Путина также упомянул об "опасной черте", к которой, по его словам, близка ситуация.
Украинская сторона обвиняет в росте напряжённости Россию, которая поддерживает сепаратистов так называемых "ДНР" и "ЛНР", контролирующих ряд районов Донецкой и Луганской областей.
С лета прошлого года в зоне конфликта в Донбассе – который продолжается уже почти 7 лет – действует режим прекращения огня. Однако в последние недели он нарушается всё чаще. Каждый день украинское командование сообщает о новых обстрелах со стороны сепаратистов. Почти каждый день сообщается о потерях, в частности, в среду был ранен украинский военный. Сепаратисты, в свою очередь, обвиняют в обстрелах украинскую сторону.
- В 2015 году были заключены Минские соглашения об урегулировании конфликта. Они, однако, практически не выполняются. В январе в Донецке прошёл форум с участием ряда видных представителей российских государственных СМИ. Главный редактор RT Маргарита Симоньян на нём фактически открытым текстом призвала власти России присоединить территории, контролируемые так называемыми "ДНР" и "ЛНР". Вопрос об этом она задала и президенту Владимиру Путину. Тот сказал, что Россия "Донбасс не бросит", но от ответа на вопрос о присоединении ушёл.
- Как Украина, так и страны Запада неоднократно обвиняли Россию в прямом участии в конфликте в Донбассе, в том числе использовании своих вооружённых сил и техники. Россия это отрицает.
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