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В поисках дыры. Российская космонавтика в юбилейном году

Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и Владимир Путин

МКС, Маска и Рогозина обсудят эксперты  Вадим Лукашевич и Александр Хохлов. Эфир в 19:05 МСК

Юбилейный для мировой пилотируемой космонавтики 2021 год начался бурно. Международная космическая станция латает дыры, в России приостановлено строительство первого частного космодрома, а новый государственный будет, по выражению Дмитрия Рогозина, “строиться всегда”. На Марс прибыл еще один исследовательский аппарат, а Илону Маску удалось посадить прототип межпланетной ракеты Starship. Впрочем, через несколько минут после приземления аппарат взорвался.

Будущее МКС и позиции российской космонавтики в мире обсудят эксперты Вадим Лукашевич и Александр Хохлов. Ведет программу Сергей Добрынин. Эфир в 19:05 по московскому времени.

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