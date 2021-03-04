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Глава Тувы пообещал подать в суд на журналистов, назвавших его регион "дырой"

Шолбан Кара-Оол

Глава республики Тува Шолбан Кара-Оол пообещал подать в суд на екатеринбургское издание Znak.com из-за репортажа из региона. Издание назвало материал "распад государства в столице убийств", автор отметил, что написал его из "самой мрачной дыры в России".

Репортаж Никиты Телиженко был опубликован 1 марта. В тексте отмечается, что повседневная жизнь в Туве опасна из-за высочайшего уровня криминала, утверждается о преследованиях русского населения и высоком уровне коррупции. "Есть такие отделения полиции, где сотрудники сами боятся выйти на улицу", — утверждает один из собеседников журналиста, сын первого президента Тувы Андриан Ооржак.

"Писаками, несомненно, займутся юристы", — пообещал в блоге Кара-Оол. По его словам, поддержку ему решил оказать губернатор Красноярского края Александр Усс.

Тува — один из самых бедных российских регионов, с самой низкой ожидаемой продолжительностью жизни населения. Республика вошла в состав СССР в 1944 году, а до того была частично признанным государством, которое Китай рассматривал частью своей территории. В ноябре в республике был введён запрет на использование её названия в изданиях и блогах, рассказывающих о ней в негативном свете.

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