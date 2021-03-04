Полиция в Мьянме вновь применила оружие для разгона протестующих

В Мьянме полиция применила оружие и слезоточивый газ для разгона акции против захвативших власть военных. Несмотря на то, что в среду, 3 марта, во время разгона демонстрации погибли 38 человек, в четверг люди сразу в нескольких городах всё равно вышли на улицы. Сообщений о жертвах пока не поступало.
В Янгоне после разгона акции тысячи протестующих собрались вновь. Они продолжили скандировать лозунги и петь. В Мандалае участники акции прошли маршем с фотографиями лидера "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи и плакатами с надписями "Освободите нашего лидера".
Как пишет Reuters, с начала военного путча 1 февраля во время протестов в Мьянме погибло не менее 54 человек. Задержано более 1700 человек, в том числе 29 журналистов.
Евросоюз осудил применение против мирных протестующих огнестрельного оружия и пригрозил военным жёсткими санкциями и изоляцией. В ответ представитель военных заявил, что захватившие власть в стране готовы к ограничениям.
В пятницу, 5 марта, Совет безопасности ООН обсудит ситуацию в Мьянме за закрытыми дверями.
Полиция Индии сообщила о трёх солдатах из Мьянмы, которые перебежали границу, вероятно, отказавшись выполнять приказ военных. До этого полиция и солдаты всегда выполняли приказы захвативших власть военных, отмечает Reuters.
- В результате переворота в Мьянме 1 февраля власть в стране захватили военные. Они взяли под стражу лидера победившей на парламентских выборах в ноябре "Национальной лиги за демократию" Аун Сан Су Чжи. Военные обвиняют её партию в масштабных фальсификациях. Они распустили прежний состав избиркома и намерены провести через год новые выборы. В стране начались масштабные акции против военных.
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