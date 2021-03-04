Шлосберг потребовал возбудить дело о покушении на Кара-Мурзу

Депутаты Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг и Артур Гайдук обратились к главе Следственного комитета с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего.
В заявлении на имя Александра Бастрыкина депутаты напомнили, что 11 февраля группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали расследование, в котором говорилось, что к отравлениям журналиста в 2015 и 2017 годах могла быть причастна Федеральная служба безопасности (ФСБ). Расследователи полагают, что Кара-Мурзу могли систематически отслеживать те же сотрудники спецслужбы, которые следили за Алексеем Навальным незадолго до отравления оппозиционера летом прошлого года.
"Прошло более трёх недель с момента публикации, но следственные органы России не реагируют никоим образом. Значит, нужно задать им вопросы прямо и публично", — написал в фейсбуке Шлосберг
Кара-Мурза поблагодарил депутатов за обращение. "Иллюзий по поводу ответа нет. Но иногда просто важно знать, что дважды два – четыре", – отметил журналист в разговоре с Радио Свобода. В феврале он также подавал заявление в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела о его отравлении.
В Следственном комитете заявление Шлосберга и Гайдука пока никак не прокомментировали. Российские власти причастность к отравлениям оппозиционеров отвергают.
- В 2015 году Владимиру Кара-Мурзе внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Врачи поставили диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Долгое время журналист находился в состоянии искусственной комы. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжелых металлов в организме. Российская экспертиза отравление не подтвердила.
- В феврале 2017 года оппозиционер был госпитализирован в критическом состоянии в московскую больницу с такими же симптомами, как и 2015 году.
- Сам Кара-Мурза уверен в том, что его хотели убить по приказу российских властей. Оппозиционер был одним из тех, кто лоббировал принятие закона Магнитского в США в 2012 году. Документ позволил ввести санкции против российских чиновников и представителей силовых ведомств, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека.
Комментарии премодерируются, их появление на сайте может занять некоторое время.