Шлосберг потребовал возбудить дело о покушении на Кара-Мурзу

Депутаты Псковского областного собрания от партии "Яблоко" Лев Шлосберг и Артур Гайдук обратились к главе Следственного комитета с требованием возбудить уголовное дело о посягательстве на жизнь журналиста и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы-младшего.

В заявлении на имя Александра Бастрыкина депутаты напомнили, что 11 февраля группа Bellingcat и издание The Insider опубликовали расследование, в котором говорилось, что к отравлениям журналиста в 2015 и 2017 годах могла быть причастна Федеральная служба безопасности (ФСБ). Расследователи полагают, что Кара-Мурзу могли систематически отслеживать те же сотрудники спецслужбы, которые следили за Алексеем Навальным незадолго до отравления оппозиционера летом прошлого года.

"Прошло более трёх недель с момента публикации, но следственные органы России не реагируют никоим образом. Значит, нужно задать им вопросы прямо и публично", — написал в фейсбуке Шлосберг

Кара-Мурза поблагодарил депутатов за обращение. "Иллюзий по поводу ответа нет. Но иногда просто важно знать, что дважды два – четыре", – отметил журналист в разговоре с Радио Свобода. В феврале он также подавал заявление в Следственный комитет с заявлением о возбуждении уголовного дела о его отравлении.

В Следственном комитете заявление Шлосберга и Гайдука пока никак не прокомментировали. Российские власти причастность к отравлениям оппозиционеров отвергают.