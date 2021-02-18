Кара-Мурза потребовал возбудить дело о его отравлении

Журналист Владимир Кара-Мурза обратился в Следственный комитет с заявлением по итогам расследования Bellingcat и The Insider, в котором говорилось, что к его отравлениям в 2015 и 2017 годах могли быть причастны сотрудники ФСБ. Кара-Мурза потребовал возбудить дело о покушении на убийство и привлечь к ответственности упомянутых в расследовании сотрудников ФСБ Романа Мезенцева, Александра Самофала, Константина Кудрявцева и Валерия Сухарева.

В расследовании Bellingcat говорилось, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным перед его отравлением в прошлом году, систематически отслеживали перемещения оппозиционера Владимира Кара-Мурзы перед тем, как он дважды был госпитализирован с симптомами отравления — в 2015 и 2017 годах.

"Количество совпадающих поездок – семь направлений и четырнадцать рейсов – делает случайное совпадение статистически невероятным. Публичность Кара-Мурзы и картина постоянной слежки обладают значительным сходством с другими попытками покушений этой группы ФСБ", – подчеркнули в Bellingcat.