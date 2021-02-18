Кара-Мурза потребовал возбудить дело о его отравлении

Журналист Владимир Кара-Мурза обратился в Следственный комитет с заявлением по итогам расследования Bellingcat и The Insider, в котором говорилось, что к его отравлениям в 2015 и 2017 годах могли быть причастны сотрудники ФСБ. Кара-Мурза потребовал возбудить дело о покушении на убийство и привлечь к ответственности упомянутых в расследовании сотрудников ФСБ Романа Мезенцева, Александра Самофала, Константина Кудрявцева и Валерия Сухарева.
В расследовании Bellingcat говорилось, что сотрудники ФСБ, следившие за Алексеем Навальным перед его отравлением в прошлом году, систематически отслеживали перемещения оппозиционера Владимира Кара-Мурзы перед тем, как он дважды был госпитализирован с симптомами отравления — в 2015 и 2017 годах.
"Количество совпадающих поездок – семь направлений и четырнадцать рейсов – делает случайное совпадение статистически невероятным. Публичность Кара-Мурзы и картина постоянной слежки обладают значительным сходством с другими попытками покушений этой группы ФСБ", – подчеркнули в Bellingcat.
- В 2015 году Владимиру Кара-Мурзе внезапно стало плохо во время встречи с коллегами. Врачи поставили диагноз "острая почечная недостаточность на фоне интоксикации". Долгое время политик находился в состоянии искусственной комы, был подключен к аппаратам искусственного жизнеобеспечения. Экспертиза, проведенная во Франции, установила значительное превышение нормы содержания тяжелых металлов в организме политика, но российская судебно-медицинская экспертиза не подтвердила отравление.
- В феврале 2017 года оппозиционер был госпитализирован в критическом состоянии в московскую больницу с такими же симптомами, как и в первый раз. Он выжил, хотя врачи говорили, что шансы на это не превышали пяти процентов.
- Сам Кара-Мурза уверен в том, что его хотели убить по приказу российских властей. В интервью Радио Свобода он сказал: "Это намеренные отравления, их причиной была моя многолетняя работа по продвижению персональных западных санкций против ближнего окружения Владимира Путина". Кара-Мурза был одним из российских политиков, пролоббировавших принятие "Закона Магнитского" в США в 2012 году. Закон позволил ввести санкции против российских чиновников и представителей силовых ведомств, которые, по мнению Вашингтона, нарушают права человека.
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