Полиция не нашла состава преступления в "митинге снеговиков"

В Архангельской области полиция не стала составлять протокол на жительницу деревни Зачачье Елену Калинину за организацию пикета снеговиков с плакатами против действующей власти. Копию постановления Калинина опубликовала на своей странице во "ВКонтакте".

Полиция подозревала Калинину в организации несогласованного митинга, но дело прекратили из-за отсутствия состава преступления. Сотрудники МВД проверяли пост в группе "ВКонтакте", автором которого была Калинина. Она опубликовала фотографию с несколькими снеговиками, на которых были плакаты с надписями "Долой царя", "Это наша страна", "Вова, между нами все кончено!".

Калинина рассказывала Север.Реалии, что она слепила снеговиков, а позже "на них появились плакаты". Через сутки к ней домой пришли полицейские. Сотрудники МВД забрали у снеговиков плакаты, а Елену отвезли в село Емецк, где находится ближайший отдел полиции. Плакаты в итоге отдали на экспертизу, а жительницу Архангельской области позже отпустили из полиции без протокола. Полицейские из Емецка объясняли, что получили "распоряжение сверху, из Архангельска: составить протокол и снять плакаты".