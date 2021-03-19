Время Свободы: Крымский пузырь больше не надувается

Жалеет ли Джо Байден, что назвал Владимира Путина убийцей?*** Имела ли успех пропагандистская акция в России в день 7 годовщины аннексии Крыма?*** Была ли расовая ненависть причиной недавнего массового убийства в Атланте?
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