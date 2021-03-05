Кадыров назвал ложью попытки связать убийство Немцова с Чечней

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал абсурдным расследование "Медиазоны" о том, что предполагаемые соучастники убийства политика Бориса Немцова в день преступления и после него созванивались с высокопоставленными чеченскими полицейскими и чиновниками, в том числе из ближайшего окружения главы республики.

"Сочиняющие и распространяющие подобную ложь вместо того чтобы посмотреть, куда ведут очевидные следы, из года в год слепо повторяют одни и те же абсурдные мысли", – написал Кадыров в телеграме. Цена расследования, по словам главы Чечни, "не больше, чем гаданиям, сделанным на кофейной гуще", а Немцова "убрали западные хозяева", заявил он. "Понятно, что того же Немцова Запад держал до времени, пока был нужен. Убрали его ровно тогда, когда иностранные хозяева решили, что роль свою отыграл", – утверждает Кадыров. Основные следы преступления, по его мнению, ведут в Украину. Это, как считает глава Чечни, подтверждает украинское гражданство спутницы Немцова в день убийства, Анны Дурицкой, и то, что пистолет, из которого стреляли, как сообщается, был завезен из Украины, там же прятался и убийца, написал Кадыров. Глава Чечни уверен, что "у либералов заказ на чеченскую тему", потому что "чеченцы защитники Отечества и в любое время готовы жизнь отдать за Россию", - добавил Кадыров.

1 марта "Медиазона" опубликовала материал об убийстве Бориса Немцова, подготовленный вместе с расследовательским проектом Scanner Project. Опираясь на данные телефонных биллингов, сведения об авиаперелётах и анализ записей с камер видеонаблюдения, журналисты установили хронологию действий участников убийства Бориса Немцова.

Так, согласно биллингу, за день до убийства Немцова один из подозреваемых в организации преступления бывший офицер чеченского батальона "Север" Руслан Геремеев пытался дозвониться до Заура Дадаева, который получил наибольший срок по делу об убийстве политика. В день преступления Геремеев получал звонки от члена Совета Федерации Сулеймана Геремеева и депутата Госдумы Адама Делимханова.

Журналисты, в частности, сообщили, что чеченцы, которых позже осудили за убийство Немцова, получали инструкции от полицейского Асланбека Хатаева, который в день убийства не раз связывался с Сулейманом Геремеевым и Адамом Делимхановым.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что если в расследовании "Медиазоны" и Scanner Project имеются новые факты об убийстве Немцова, их без внимания не оставят.