YouTube разблокирует аккаунт Трампа при снижении угрозы насилия

YouTube вернёт доступ бывшему президенту США Дональду Трапму, когда снизится риск насилия. Об этом сообщила глава видеохостинга Сюзан Войчицки, пишет издание Politico.

Аккаунты Трампа в соцсетях, включая YouTube, Facebook и Twitter, были заблокированы после штурма Капитолия 6 января радикальными сторонниками экс-президента. Они пытались сорвать заседание Сената по утверждению соперника Трампа демократа Джо Байдена на должность президента США. Соцсети посчитали, что опубликованные сообщения бывшего президента могли спровоцировать насилие.

В феврале сервис микроблогов Twitter подтвердил пожизненную блокировку аккаунта Трампа даже если он вновь будет баллотироваться на пост президента и победит на выборах.

Критики таких действий соцсетей заявляют о цензуре и обращают внимание на ограничение свободы слова.