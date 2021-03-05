57 НКО пожаловались Путину на требования Минюста к отчетности

Представители почти 60 некоммерческих организаций (НКО) обратились к президенту Владимиру Путину с просьбой снять с них обязанность отчитываться об источниках иностранного финансирования своих благотворителей. Об этом сообщает "Коммерсантъ" со ссылкой на копию обращения.

Письмо подписано ассоциацией социально-ориентированных НКО "Благотворительное собрание "Все вместе"", в которую входят 57 организаций. Среди них фонды "Подари жизнь", "Вера" "Старость в радость", "Адвита", "Живой", "Ковчег" и благотворительный фонд Константина Хабенского.

Авторы обращения говорят о "практической невозможности" выполнения этой нормы. Они отмечают, что информация об источнике средств жертвователей может представлять коммерческую или другую охраняемую законом тайну и благотворители могут отказаться передавать такие данные.

Представители НКО подчеркивают, что тех, кто жертвует благотворительным организациям, не обязывают сообщать о своем иностранном финансировании. Для них также нет ответственности за предоставление неполной информации, в то время как НКО за это могут получить штраф от 3 до 5 тысяч рублей.

Новые правила, отмечают авторы письма, ведут к ухудшению положения социально-ориентированных НКО, увеличивают расходы, в том числе почтовые, связанные с рассылкой информационных запросов об источнике финансирования в адрес благотворителей. Кроме того, это приводит к сокращению пожертвований на благотворительную помощь бездомным, тяжелобольным, сиротам, пожилым людям.

Норма, которую попросили отменить представители благотворительных НКО, появилась в 2018 году, но в течение двух лет на неё действовал мораторий.

Ранее с предложением изменить требования отчетности НКО в Минюст обращалась Общественная палата. В феврале скорректировать формы отчетности для НКО с учетом их реальной возможности предоставлять необходимую информацию попросило Минэкономики.

В пресс-службе Минюста сообщили "Коммерсанту", что министерство "ведет работу" по приведению своего приказа в соответствие с законодательством, в котором расширили понятие "иностранные источники". Уже в марте там планируют провести совещание с представителями НКО.