Россия продлила запрет на въезд для Мустафы Джемилева до 2034 года

Россия продлила запрет на въезд для одного из лидеров крымскотатарского национального движения Мустафы Джемилева до 2034 года. До этого времени 77-летний правозащитник не сможет въехать в родной Крым.

О продлении запрета стало известно в ходе исследования материалов по уголовному делу против Джемилева на заседании российского суда в аннексированном Крыму, — передаёт корреспондент Крым.Реалии. Запрет был вынесен 5 марта 2019 года на 15 лет – до 5 марта 2034 года.

В Армянске проходят судебные заседания по делу против Джемилева, которое возбудили в отношении него российские власти в прошлом году. Ему заочно предъявлены обвинения в попытке незаконно въехать в Крым, небрежном хранении огнестрельного оружия и незаконном приобретении боеприпасов.

Он вину отрицает и считает обвинения абсурдными. Сторонники диссидента уверены, что его преследование связано с тем, что он не признаёт российскую аннексию Крыма.