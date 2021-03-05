"Альянс врачей" внесли в реестр "иноагентов" за участие в митингах

Профсоюз "Альянс врачей" появился в списке "иностранных агентов" на информационном портале Министерства юстиции России.

О том, что организация внесена в реестр НКО – иностранных агентов, стало известно 3 марта. Журналистам об этом заявили в пресс-службе ведомства, однако на сайте Минюста и в самом реестре информации об этом появилась только в пятницу, 5 марта.

Согласно российскому законодательству в список "иноагентов" может быть включена любая некоммерческая организация или движение, получающие даже разовую финансовую поддержку из-за рубежа, и ведущие политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется "политическая деятельность", в законе размыты.

Как следует из опубликованных Минюстом документов, профсоюз "Альянс врачей" признали «иностранным агентом» из-за пожертвований из Сингапура, Финляндии, Германии, Великобритании, Чехии, Норвегии, Беларуси и Украины.

Пресс-секретарь профсоюза Александра Захарова рассказала "Открытым медиа", что у организации нет данных о пожертвованиях из указанных стран. Ранее в интервью Радио Свобода она отметила, что отчетность профсоюза очень прозрачная.

В видах политической деятельности, из-за которой "Альянс врачей" внесли в реестр, указаны "участие в организации и проведении митингов, участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике и формирование общественно-политических взглядов и убеждений".

Кроме того, организацию признали "иностранным агентом" из-за "вовлечения граждан, в том числе несовершеннолетних", в политическую деятельность.