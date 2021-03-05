"Альянс врачей" внесли в реестр "иноагентов" за участие в митингах

Профсоюз "Альянс врачей" появился в списке "иностранных агентов" на информационном портале Министерства юстиции России.
О том, что организация внесена в реестр НКО – иностранных агентов, стало известно 3 марта. Журналистам об этом заявили в пресс-службе ведомства, однако на сайте Минюста и в самом реестре информации об этом появилась только в пятницу, 5 марта.
Согласно российскому законодательству в список "иноагентов" может быть включена любая некоммерческая организация или движение, получающие даже разовую финансовую поддержку из-за рубежа, и ведущие политическую деятельность. При этом критерии, по которым определяется "политическая деятельность", в законе размыты.
Как следует из опубликованных Минюстом документов, профсоюз "Альянс врачей" признали «иностранным агентом» из-за пожертвований из Сингапура, Финляндии, Германии, Великобритании, Чехии, Норвегии, Беларуси и Украины.
Пресс-секретарь профсоюза Александра Захарова рассказала "Открытым медиа", что у организации нет данных о пожертвованиях из указанных стран. Ранее в интервью Радио Свобода она отметила, что отчетность профсоюза очень прозрачная.
В видах политической деятельности, из-за которой "Альянс врачей" внесли в реестр, указаны "участие в организации и проведении митингов, участие в деятельности, направленной на получение определенного результата на выборах, распространение мнений о принимаемых государственными органами решениях и проводимой ими политике и формирование общественно-политических взглядов и убеждений".
Кроме того, организацию признали "иностранным агентом" из-за "вовлечения граждан, в том числе несовершеннолетних", в политическую деятельность.
- "Альянс врачей" был создан в 2018 году. Организация заявляет своей целью борьбу за справедливую заработную плату и достойные условия труда для российских медицинских работников. Возглавляет «Альянс врачей» офтальмолог Анастасия Васильева – лечащий врач оппозиционного политика Алексея Навального.
- В настоящее время Анастасия Васильева проходит подозреваемой по так называемому санитарному делу - о нарушении эпидемиологических правил на митингах в поддержку Навального в январе 2021 года. До недавнего времени она находилась под домашним арестом. Сейчас ей запрещено выходить из дома по ночам, посещать общественные мероприятия и пользоваться интернетом.
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