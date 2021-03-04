Абсурдный статус. "Альянс врачей" хотят объявить иноагентом

Российское Министерство юстиции, согласно сообщениям СМИ, признало профсоюз "Альянс врачей" организацией, исполняющей функции иностранного агента. Председатель профсоюза офтальмолог Анастасия Васильева – лечащий врач оппозиционного политика Алексея Навального. Сейчас она является обвиняемой по так называемому "санитарному делу".

О том, что профсоюз "Альянс врачей" внесен в реестр НКО – иностранных агентов, стало известно 3 марта. Журналистам об этом заявили в пресс-службе ведомства, однако на сайте Минюста и в самом реестре пока нет информации о признании профсоюза иностранным агентом.

В ведомстве заявили журналистам, что в ходе проверки "Альянса врачей" было установлено, что организация неоднократно получала иностранное финансирование, а также занималась политической деятельностью.

Чтобы организацию внесли в реестр НКО – иностранных агентов, она должна соответствовать двум критериям – получать финансирование из-за рубежа и заниматься политической деятельностью. После включения в реестр на организацию накладываются дополнительные обязательства: раз в полгода предоставлять в уполномоченный орган отчет о своей деятельности, о персональном составе руководящих лиц; ежеквартально предоставлять в уполномоченный орган документы о целях расходования денежных средств и использования иного имущества, в том числе полученных от иностранных источников; ежегодно предоставлять в уполномоченный орган аудиторское заключение; раз в полгода публиковать отчет о своей деятельности; указывать статус иностранного агента в своих публикациях.

За нарушение этих обязательств предусмотрены штрафы – так, например, центру помощи жертвам домашнего насилия "Насилию.нет" грозит штраф до 800 тысяч рублей за поддержку законопроекта о профилактике домашнего насилия.

Председатель "Альянса врачей" Анастасия Васильева до недавних пор находилась под домашним арестом по обвинению в подстрекательстве к нарушению санитарно-эпидемиологических правил на митингах в поддержку Навального в январе 2021 года. В конце февраля мера пресечения была изменена на запрет определенных действий. Как пишет РБК, Васильевой теперь запрещается выходить из квартиры в период с 20:00 до 08:00 часов без письменного разрешения следователя, посещать общественные, публичные и массовые мероприятия и участвовать в них, использовать средства связи и интернет, а также общаться с соучастниками и свидетелями по уголовному делу без разрешения СК или суда. Радио Свобода поговорило с пресс-секретарем "Альянса врачей" Александрой Захаровой о том, что известно о новом статусе профсоюза.

– Как вы узнали о том, что профсоюз попал в реестр НКО – иностранных агентов? Была какая-то проверка, знали ли вы о ней?

– О том, что нас якобы включили в реестр иностранных агентов, мы узнали из публикации "Медузы". Собственно, мы до сих пор не знаем, есть ли мы в этом реестре. Никаких документов, подтверждающих это, мы не видели. Мы не получали никаких уведомлений. У нас не проводилось никаких проверок, о которых пишут. Мы, честно говоря, не знаем, кого проверяли. Нас точно не проверяли. Для нас до сих пор эти публикации основаны на чьих-то словах, никаких официальных подтверждений никто не получал.

– Что вы планируете делать с этой информацией? Обращаться в Минюст или просто ждать уведомлений от ведомства?

– На самом деле, не совсем понятно, что с этим можно сделать. Потому что, как я уже сказала, все публикации – это только слова, все ссылаются на Минюст, но при этом на сайте Минюста никаких обновлений нет. 25 февраля у них последний раз обновлялся реестр, может быть, мы там и появились, но как нам об этом узнать? А поскольку мы сейчас точно не знаем, у нас нет достоверных данных, на что мы можем опираться? Мы можем только строить домыслы: что будет, если… Мы продолжаем работу в штатном режиме, и этот статус, если он и будет, нас никак не остановит. Он и выглядит довольно странно, я бы даже сказала, абсурдно.

– Да, профсоюз – "иностранный агент" – звучит необычно. Есть ли еще в России профсоюзы-иноагенты?

Мы существуем на деньги российских граждан

– Мы, не слышали о профсоюзах – "иностранных агентах", но, с другой стороны, мы и о профсоюзах тоже особо не слышали (смеется). Не то чтобы у нас было много независимых профсоюзов, к сожалению. Это действительно странно, потому что мы работаем в России, члены профсоюза – российские медики, которые живут здесь и являются гражданами России. Мы работаем исключительно в России, наши региональные отделения только в России. Мы существуем на деньги российских граждан. При чем здесь какие-то иностранные граждане или иностранные государства – довольно-таки сложно сказать и найти какую-то связь. Наше финансирование – это профсоюзные взносы и пожертвования, но опять же иностранных пожертвований у нас нет, потому что мы принимаем пожертвования только от граждан России, это обязательное условие. А во-вторых, даже если Минюст считает, что нам кто-то начал донатить из-за рубежа, на чем это основано? У нас никаких проверок не проводилось. Может быть, у них, конечно, какие-то свои каналы, они что-то смотрят, ну, пускай смотрят, нам скрывать нечего.

– Возможно, Минюст мог проверять какую-то отчетность, которую подают НКО?

– Вся наша отчетность очень прозрачная, и как я сказала, мы не получаем никаких пожертвований из-за рубежа. Нам поступали предложения, предприниматели из-за рубежа хотели сделать пожертвование, но мы были вынуждены отказываться, потому что такое вот у нас законодательство.

– Как вы думаете, что в деятельности профсоюза можно назвать политической деятельностью? Это один из ключевых критериев, чтобы попасть в реестр.

– Это очень странно звучит, потому что не совсем понятно, что такое "политическая деятельность". То есть встать с плакатом на улице – это политическая деятельность? А с каким плакатом? Попросить, чтобы у медиков были средства защиты? Или отправить жалобу в прокуратуру, чем мы занимаемся, провести профсоюзную проверку, согласно 10-му Федеральному закону о профсоюзах? Это является политической деятельностью или нет? Или заявить о том, что медики не получают зарплату согласно майским указам, – это политическая деятельность или нет? Вот этим мы занимаемся, и не совсем понятно, что именно квалифицируется как политическая деятельность.

– Это может быть как-то связано с тем, что Анастасия Васильева недавно стала фигурантом "санитарного дела" и уже получила статус обвиняемой?

– "Санитарное дело" мы не можем комментировать сейчас. Понимаете, мы сейчас с вами пытаемся разгадать, что в голове у сотрудников Минюста. Я не знаю, что у них в голове. Поэтому невозможно это комментировать. Я не знаю, что могло послужить причиной, у нас нет никаких документов.

– Если информация о том, что профсоюз был включен в реестр "иноагентов" подтвердится, поставит ли это под угрозу существование профсоюза? Этот статус накладывает дополнительные обязательства на организацию, больше возможностей штрафовать, как, например, с "Насилию.нет" сейчас происходит.

Останавливаться в наши планы не входит

– Это накладывает дополнительные обязательства, но никак не служит признаком того, что организация должна остановить свою деятельность. Ну, хорошо, будем писать, что мы "иностранные агенты", по мнению Минюста. Мы исходим из того, что медицинские сотрудники, как, в принципе, и большинство людей в России – это адекватные люди, которые умеют критически мыслить. И конечно, этот статус совершенно абсурдный, если вдруг он образуется. Ну, хорошо, мы могли бы потратить это время на работу с медицинскими сотрудниками и улучшение медицины вообще в России, но потратим это время на отчеты. Но у нас все равно есть время, силы, желание и возможности продолжать нашу работу. Поэтому останавливаться в наши планы не входит. И даже этот статус, даже если он вдруг образуется, я не думаю, что как-то нас остановит.

– В случае чего будете ли вы обжаловать это решение?

– Сейчас сложно сказать. Конечно, если это решение будет, мы не можем с ним согласиться, поэтому наш юристы будут этим заниматься.

В программе "Лицом к событию" директор Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов рассказал нашему корреспонденту Артуру Давлетшину, почему, по его мнению, "Альянс врачей" внесли в реестр "иностранных агентов":

"Это ответ на то, что "Альянс врачей" стал действительно мощной профсоюзной организацией, действительно независимым профсоюзом, который имеет влияние в медицинской среде, – говорит Жданов. – В том числе занимается политической деятельностью, как и должны заниматься нормальные независимые профсоюзы. Конечно, наклеить на них ярлык "иностранный агент" – это такая "ответка" на их возросшее влияние. Естественно, "Альянс врачей", насколько мне известно, не получает никакого иностранного, зарубежного финансирования – это чисто клеймо ради того, чтобы поставить клеймо на "Альянс врачей", совершенно незаконное решение".

В 2019 году Минюст включил ФБК в реестр НКО – "иностранных агентов", руководство организации называло это "попыткой задушить ФБК", а Алексей Навальный выразил уверенность, что Минюст принял решение "по прямому указу Путина" и действия ведомства "абсолютно незаконны".

Профсоюз "Альянс врачей" был создан в 2018 году. Организация заявляет своей целью борьбу за справедливую заработную плату и достойные условия труда для российских медицинских работников. В разгар пандемии профсоюз помогал обеспечивать врачей средствами индивидуальной защиты: масками, респираторами, перчатками и прочее. В Новгородской области, куда лидер "Альянса врачей" Анастасия Васильева привезла средства индивидуальной защиты для медиков, ее дважды задержали и избили.