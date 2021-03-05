Папа Франциск прилетел в Ирак. Это первый в истории папский визит

Папа римский Франциск прибыл в Ирак. Это первый визит главы католической церкви в страну и первая поездка понтифика за границу с начала пандемии COVID-19. В январе папа сделал прививку от коронавируса вакциной Pfizer/BioNTech.

Визит продлится четыре дня. В планах Франциска – встречи с руководством Ирака, мусульманскими духовными лидерами и христианскими общинами разных конфессий.

В субботу глава католической церкви встретится с великим аятоллой и одним из лидеров иракских мусульман-шиитов Али Систани. На воскресенье запланирована встреча папы с христианами в городе Мосул, на севере страны. Там он произнесёт молитву за жертв войны с террористической группировкой "Исламское государство".

СМИ отмечают, что Франциск настоял на визите, несмотря на новую волну пандемии коронавируса в Ираке и угрозы со стороны джихадистов. Для защиты папы во время поездки задействованы около 10 тысяч сотрудников сил безопасности.

В видеообращении к иракцам перед поездкой понтифик заявил, что он направляется в страну как паломник, чтобы просить бога о прощении и примирении после многих лет войны.

По данным переписи населения Ирака в 1987 году в стране проживали около полутора миллионов христиан. За последние три десятилетия христиане подвергались гонениям, их число сократилось до 300-400 тысяч. После поражения "Исламского государства" в 2017 году часть христиан стала вернулась в свои дома. По данным Ватикана, на конец 2019 года в Ираке насчитывалось около 600 тысяч католиков.